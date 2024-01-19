НАЗК додало до бази іноземних компонентів у зброї деталі "іскандера", яким РФ ударила по Чернігову влітку 2023-го

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"База поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти визначили, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені Росії вже після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

"Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу. Світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ. Від цього залежать глобальні мир та безпека", - наголосили у НАЗК.