НАЗК додало до бази іноземних компонентів у зброї деталі "іскандера", яким РФ ударила по Чернігову влітку 2023-го
Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК додало до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою РФ вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року й вбила 7 людей
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
"База поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експерти визначили, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені Росії вже після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
"Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу. Світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ. Від цього залежать глобальні мир та безпека", - наголосили у НАЗК.
- В Україні за ініціативи НАЗК запускають першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї РФ.
- Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них - дитина, 156 отримали поранення.
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