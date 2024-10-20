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Головна Війна з Росією "Не думаю, що вони просто так це роблять": екскомандир Айдару Дикий про знищення росіянами мосту в Олешках та зміцнення узбережжя в Криму

"Не думаю, що вони просто так це роблять": екскомандир Айдару Дикий про знищення росіянами мосту в Олешках та зміцнення узбережжя в Криму

Марина Клюєва
20 жовтня, 2024 неділя
20:39
Війна з Росією

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував зміцнення росіянами західного узбережжя Криму та знищення мосту в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Чесно для мене це дивина, тому що я зараз сам би не чекав, що ми готуємо десант на лівий берег. Ми свого часу це пробували зробити, на жаль,  не змогли все ж таки утриматись. Хоча боротьба була відчайдушна і дуже героїчна, і поклали ми там росіян дуже багато, але ж довелось таки відступити з плацдарму. І тепер в ситуації, де я б не чекав ні по погоді, ні по резервах, але чомусь росіяни щось таке відчувають, я не думаю, що вони просто так це роблять. Мабуть, їхня розвідка знає щось, чого нам з вами знати ще не належить. і якщо вони піривають там настільки зручний і важливий для них самих міст, значить, що вони дуже серйозно розцінюють ймовірність, що ми там збираємось десантуватись і наступати. Єдине, чому я не вважав би, що вони точно помиляються, це тому що тепер дивимось на саму-саму північ, дивимося в Курську область", - сказав він. 

Євген Дикий вважає, що пожвавлення росіян пов’язане із тим, що свого часу їм довелося зняти війська з Херсонської області.

"Справа у тому, що коли вони вирішили, що на Курщині саме не розсмокчеться, що “етіх наглих хохлов” треба, дійсно, по-дорослому вибивати, треба там дійсно воювати по-справжньому. То виявилось, що в самій Росії в них боєздатних частин вже нема, там взагалі військ до біса, а боєздатні вже тут, в Україні. І коли вони вирішили на Курщині воювати по-справжньому, то вони зняли три дивізії: дві десантні і одну морпіхівську саме з Херсонщини, бо на той момент це була найспокійніша ділянка нашого, так би мовити, старого фронту. І от ці три дивізії тепер зв’язані на Курщині, і вони там пробують вибити наших захисників і захисниць із Суджанського району. А тим часом, судячи з усього, якась їм сорока на хвості принесла, що: "А чим ви заміните ці три дивізії, які зараз на Курщині? А тут можливо, що цим зараз і скористаються, можливо, тут з правого берега "привіт" буде". Ну, будемо дивитись, будемо спостерігати", - зазначив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

  • Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка на Херсонщині.
  • 18 жовтня стало відомо, що російські окупанти ведуть активні роботи зі зміцнення західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.


 

Теги:
Україна
Росія
Крим
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курськ
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