"Не думаю, що вони просто так це роблять": екскомандир Айдару Дикий про знищення росіянами мосту в Олешках та зміцнення узбережжя в Криму

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Чесно для мене це дивина, тому що я зараз сам би не чекав, що ми готуємо десант на лівий берег. Ми свого часу це пробували зробити, на жаль, не змогли все ж таки утриматись. Хоча боротьба була відчайдушна і дуже героїчна, і поклали ми там росіян дуже багато, але ж довелось таки відступити з плацдарму. І тепер в ситуації, де я б не чекав ні по погоді, ні по резервах, але чомусь росіяни щось таке відчувають, я не думаю, що вони просто так це роблять. Мабуть, їхня розвідка знає щось, чого нам з вами знати ще не належить. і якщо вони піривають там настільки зручний і важливий для них самих міст, значить, що вони дуже серйозно розцінюють ймовірність, що ми там збираємось десантуватись і наступати. Єдине, чому я не вважав би, що вони точно помиляються, це тому що тепер дивимось на саму-саму північ, дивимося в Курську область", - сказав він.

Євген Дикий вважає, що пожвавлення росіян пов’язане із тим, що свого часу їм довелося зняти війська з Херсонської області.

"Справа у тому, що коли вони вирішили, що на Курщині саме не розсмокчеться, що “етіх наглих хохлов” треба, дійсно, по-дорослому вибивати, треба там дійсно воювати по-справжньому. То виявилось, що в самій Росії в них боєздатних частин вже нема, там взагалі військ до біса, а боєздатні вже тут, в Україні. І коли вони вирішили на Курщині воювати по-справжньому, то вони зняли три дивізії: дві десантні і одну морпіхівську саме з Херсонщини, бо на той момент це була найспокійніша ділянка нашого, так би мовити, старого фронту. І от ці три дивізії тепер зв’язані на Курщині, і вони там пробують вибити наших захисників і захисниць із Суджанського району. А тим часом, судячи з усього, якась їм сорока на хвості принесла, що: "А чим ви заміните ці три дивізії, які зараз на Курщині? А тут можливо, що цим зараз і скористаються, можливо, тут з правого берега "привіт" буде". Ну, будемо дивитись, будемо спостерігати", - зазначив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка на Херсонщині.

18 жовтня стало відомо, що російські окупанти ведуть активні роботи зі зміцнення західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.



