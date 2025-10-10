Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні

Таку думку висловив в етері Еспресо відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Потрібно зважати на різні види допомоги, які Україна отримувала або про які йшлося раніше. Відверто кажучи, адміністрація Трампа не надала Україні жодного долара військової підтримки. Тому важко зрозуміти, чому хтось очікує, що ця адміністрація буде готова передати Києву настільки передові системи, як ракети Tomahawk, якщо досі не було надано жодних озброєнь", - прокоментував дипломат.

На його думку, українська сторона, без сумніву, дуже зацікавлена в отриманні ракет Tomahawk, адже вони могли б частково вирівняти співвідношення сил на полі бою. Росія застосовує проти України ракети великої дальності, тоді як Україна не має засобів порівняної дальності, щоб завдавати ударів у відповідь по російській території.

"Tomahawk могли б усунути цей дисбаланс, адже з української території така ракета здатна досягти Москви, і це має стратегічне значення. Саме тому з боку російського керівництва пролунала така різка негативна реакція. Однак мушу визнати, що не маю великого оптимізму щодо того, що адміністрація Трампа схвалить продаж або передачу цього виду озброєння Україні", - резюмував Карпентер.