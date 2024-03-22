Не може російський месенджер настільки вільно існувати в українському інформпросторі: медіаекспертка Лигачова про регуляцію роботи Telegram

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Регулювання звичайних класичних медіа і навіть онлайн-медіа є вже в Україні. Закон про медіа впровадив регулювання і щодо онлайн-медіа, при чому там розрізняють, що таке медіа і що таке журналістика. Наприклад, для блогерів у законі про медіа є 36 стаття, в якій є важливі регулюючи речі, але не ставляться до блогів як до журналістики. Безумовно, соціальні мережі мають регулюватися державою і це виклик зараз для всього світу, бо по всьому світу думають, як це робити. Однак такого безконтрольного існування соцмереж, як у нас, немає ніде, принаймні у Західному світі. І це стосується Telegram як російського месенджера", - прокоментувала Наталія Лигачова.

Медіаекспертка зауважила, що народний депутат України Микола Княжицький запропонував перш за все державним установам не користуватися Telegram, тобто не заводити офіційні сторінки. Це один шлях, який можливий, але тоді ми залишимося у Telegram тільки з анонімними каналами.

"На мій погляд, є ще один шлях – робити так, щоб український Telegram ставав прозорішим, щоб верифікувалися власники. Бо проблема у Telegram через те, що там канали анонімні, ми не знаємо, чи платять вони податки й так далі. Тобто є кілька шляхів розв'язання цієї проблеми, але треба запам'ятати одне, що вирішувати проблеми з регулюванням Telegram все одно треба. Ми знаємо, якщо держава хоче, то вона може контролювати будь-що. А от по Telegram якраз бачимо, що держава цього не дуже хоче, бо вже були б оперативніші кроки. Тому, все-таки не може існувати російський месенджер настільки вільно в українському інформаційному просторі, тим більше під час такої страшної війни. Відповідно, певне регулювання має бути", - резюмувала Лигачова.