"Не триватиме нескінченно": ISW назвав дві обставини, що сприяють просуванню РФ на Донеччині

Про це йдеться у звіті на сайті ISW.

"Російські війська продовжують повільно стабільно просуватися на Покровському напрямку (на захід від Авдіївки) значною мірою завдяки нестачі української живої сили та рельєфу місцевості безпосередньо на північний захід від Авдіївки", - йдеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що в подальшому російське просування, ймовірно, сповільниться.

"Поточні темпи тактичного просування Росії до Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і урбанізованших населених пунктів. Нинішні зусилля росіян на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі Желаного та Новогродівки. Наступна оборонна лінія між нинішньою передовою російською лінією наступу та Покровськом пролягає між містами Селидове, Новогродівка та Гродівка. При цьому багато поточних російських тактичних спроб наступу зосереджені саме на ділянці лінії Новогродівка-Гродівка (близько 5 км на захід від російських позицій у районі Веселого)", - повідомляють дослідники.

ISW також наводить думку військового оглядача Костянтина Машовця, який попередив, що російські війська близькі до досягнення оперативно-значимого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.

Нестачу сил для стримування росіян ISW пояснює тим, що підрозділи недостатньо укомплектовані та споряджені.

Так, президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі українські бригади не можуть провести ротацію, оскільки підрозділи, які мають їх замінити, ще не укомплектовані та не споряджені. Це створює слабкі місця, які які російські війська можуть використати для наступу.

Костянтин Машовець відначив, що на Покровському напрямку українські захисники мають гіршу техніку та засоби оборони, тому наразі не можуть уповільнити наступ росіян. Це зумовили зокрема затримки військової допомоги від Заходу, особливо від США, які призвели до затримок у спорядженні новостворених українських підрозділів і переоснащенні тих, які вже воювали.