Не всю провину можна списувати на американський конгрес: політичний експерт Цибулько про військову допомогу від США
Володимир Цибулько, політичний експерт, вважає, що політики у конгресі демонструють певний скепсис щодо управлінських якостей української влади
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"З США взагалі дивна історія, тому що, наприклад, майже 60% американців підтримують боротьбу України. Подивимося, останнє опитування показує, що американці називають Україну своїм другим союзником у світі, вони вірять, що поряд стане Україна у випадку нападу на США. Це означає, що політики у конгресі прекрасно знають настрої американського суспільства на підтримку України, але коли вони не голосують і організовують такі маневри, то не все можна списати лише на передвиборчу боротьбу у США", - зауважив політичний експерт.
За його словами, американські політики все-таки демонструють певний скепсис щодо управлінських якостей української влади.
"Ми спостерігали, як перед новим роком Верховна Рада відрядила агітаційний десант до США саме у момент, коли в округах політиків не було. Та і, чесно кажучи, підбір персонажів, які мали переконати американських політиків у тому, що Україну треба підтримувати, викликав певний скепсис та здивування. Тому, не всю провину можна списувати на американський конгрес, який затягує з допомогою. Поряд з затягуванням конгресом допомоги європейські країни зараз настільки збільшили допомогу Україні, що тут би старатися не вводити в оману хоча б європейських партнерів і працювати чесно. Але коли ми дивимося на законопроєкти, які вносять деякі представники влади, то це викликає просто здивування. Ці законодавчі ініціативи створюють образ України, я б сказав, як занадто молодої демократії", - зазначив Володимир Цибулько.
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