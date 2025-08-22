"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ

Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб ми з вами, наші діти, онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор – Росія. Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер в цьому – це Росія".

Нагадаємо, Лавров заявив, що угода про гарантії безпеки повинна ґрунтуватися на російській пропозиції, висунутій під час стамбульських перемовин навесні 2022 року. Згідно з цією пропозицією Росія отримає право вето на будь-які дії інших гарантів безпеки України.

"Наші законні інтереси ми будемо забезпечувати твердо і жорстко. Серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації — це утопія, це шлях у нікуди", - сказав дипломат.