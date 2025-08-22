"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, висловив нерозуміння того, яких гарантій безпеки вимагає агресор
Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб ми з вами, наші діти, онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор – Росія. Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер в цьому – це Росія".
Нагадаємо, Лавров заявив, що угода про гарантії безпеки повинна ґрунтуватися на російській пропозиції, висунутій під час стамбульських перемовин навесні 2022 року. Згідно з цією пропозицією Росія отримає право вето на будь-які дії інших гарантів безпеки України.
"Наші законні інтереси ми будемо забезпечувати твердо і жорстко. Серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації — це утопія, це шлях у нікуди", - сказав дипломат.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- 20 серпня Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
