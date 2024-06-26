Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо наші військові речники вже оперують тим, що десь там є перші бригади, які входять до складу цієї армії - значить, на жаль, треба виходити уже з цього, що 51-ша армія існує. Росіяни нарощують і вже створили кістяк у вигляді штабних структур, структур логістичного забезпечення, є навіть перших пару мотострілецьких бригад. З часом вони, на жаль, у цей скелет додадуть трохи більше, даруйте за вислів, м'яса, бо треба наповнити живою силою, технікою й потім кинуть у бій повноцінно", - пояснив Киричевський.

За його словами, в російських реаліях ця армія як оперативно-стратегічне об'єднання військ може не мати значних масштабів, як ми думаємо.

"Загальновійськова армія - це вже 30-50 тисяч, або навіть менше, об'єднані, наприклад, в одну-дві дивізії, кілька бригад. Інша проблема в тому, що, виходить, коли росіяни створюють саме армії, форму угруповання військ, вони забезпечують собі кращу керованість на полі бою. Тобто, виходить, проблема навіть не в тому, що окупанти десь створюють масу, даруйте, з м'яса, а в тому, що вони, на відміну від тих внутрішніх процесів, які в них зараз відбуваються, змагаються за те, щоб ефективніше управляти тими військами, які є, й тримати генералітет за принципом батога та пряника - у цьому дуже значна небезпека. Небезпека не тільки в тому, що росіяни мають масу, а в тому, що вони спробують цю масу використовувати ефективніше, ніж до цього", - підсумував військовий експерт Defence Express.