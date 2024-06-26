Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, вважає, що створення ворогом 51-ї армії вказує на покращення ефективності управління новою масою
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо наші військові речники вже оперують тим, що десь там є перші бригади, які входять до складу цієї армії - значить, на жаль, треба виходити уже з цього, що 51-ша армія існує. Росіяни нарощують і вже створили кістяк у вигляді штабних структур, структур логістичного забезпечення, є навіть перших пару мотострілецьких бригад. З часом вони, на жаль, у цей скелет додадуть трохи більше, даруйте за вислів, м'яса, бо треба наповнити живою силою, технікою й потім кинуть у бій повноцінно", - пояснив Киричевський.
За його словами, в російських реаліях ця армія як оперативно-стратегічне об'єднання військ може не мати значних масштабів, як ми думаємо.
"Загальновійськова армія - це вже 30-50 тисяч, або навіть менше, об'єднані, наприклад, в одну-дві дивізії, кілька бригад. Інша проблема в тому, що, виходить, коли росіяни створюють саме армії, форму угруповання військ, вони забезпечують собі кращу керованість на полі бою. Тобто, виходить, проблема навіть не в тому, що окупанти десь створюють масу, даруйте, з м'яса, а в тому, що вони, на відміну від тих внутрішніх процесів, які в них зараз відбуваються, змагаються за те, щоб ефективніше управляти тими військами, які є, й тримати генералітет за принципом батога та пряника - у цьому дуже значна небезпека. Небезпека не тільки в тому, що росіяни мають масу, а в тому, що вони спробують цю масу використовувати ефективніше, ніж до цього", - підсумував військовий експерт Defence Express.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували ймовірність створення Росією нової загальновійськової армії для перекидання сил на Харківський напрямок. Аналітики припускають, що оскільки російська армія наразі проходить масштабні реформи, включно зі створенням нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець прокоментував імовірність перекидання 51-ї армії РФ на Харківський напрямок: "Питання армії, це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії й використовує те, що є на полі бою".
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