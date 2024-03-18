"Немає проїзних мостів": журналістка Яцина про евакуацію з прикордоння на Сумщині
Територія Сумщини, зокрема Великописарівська громада, знаходяться під шквальним російським вогнем. Є села, звідки евакуація неможлива
Про це повідомила журналістка Альона Яцина в етері телеканалу "Еспресо".
"З Попівки евакуація неможлива. Росіяни повністю розбомбили міст, ніхто людей звідти не евакуйовує. Є люди, які змогли звідти вийти самостійно вночі, ризикуючи життям, і користуючись коридором тиші. Його створив легіон "Свобода Росії" для росіян, які виходили з прикордоння РФ. З Лугівки і Олександрівки поліцейські пішки виводили або виносили людей. Там так само немає проїзних мостів, але принаймні, туди можна було дістатися", - заявила вона.
Ситуація у Писарівці складна, її закидають КАБами, артилерія працює постійно. Сьогодні з Писарівки вдалося вивезти 26 людей, зазначила журналістка.
"Ми працюємо на місцях. У Великописарівський громаді щодня о 10:00 год ранку відправляються евакуаційні колони з центра Писарівки. Поліція доставляє людей до цих колон. Селище руйнується, там вже немає жодної вцілілої адміністративної будівлі, все розбито. Загострення у Великописарівській громаді почалося 11 березня. Це пов'язують з діями військових формувань, таких як легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон", на території РФ і суміжних територіях", - додала вона.
- З Великописарівської громади на Сумщині триває евакуація. За останні дні вже евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей.
- Російська армія знищила центр селища Велика Писарівка, що в Сумській області. Голова громади закликала цивільних мешканців евакуюватись.
- 18 березня голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова повідомила, що на Сумщині є проблеми з евакуацією з прикордонних населених пунктів.
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