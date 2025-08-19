"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019), Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2020-2021) Володимир Єльченко.

"Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним ще не означає, що це обовʼязково відбудеться. Дійсно, сьогодні немає причин, які б спонукали Путіна піти на таку зустріч. Хіба що на нього може натиснути Трамп, однак, я не думаю, що Путін на це піддасться. Річ у тому, що Україна й Росія мають дуже різні позиції, що навіть незрозуміло з якого питання можна почати розмову. Я вже не кажу про питання територій, репарації й таке інше. Саме тому, я собі дуже важко уявляю картину, де Володимир Зеленський і Путін сидять за одним столом і мирно про щось розмовляють", - пояснив Єльченко.

Дипломат наголосив, що для проведення зустрічі такого рівня потрібен час і клопітка робота з підготовки.

"Тим більше, що ми не чули від Путіна жодного слова про таку готовність. Те, що про це говорить Трамп, європейці й президент України, не означає, що російський диктатор погодиться на таку зустріч. Всі розуміють, що говорити про припинення цієї жахливої війни на більш низькому рівні немає сенсу. Однак, варто додати про важливу деталь, навіть за мирних часів така зустріч потребує серйозної роботи. Тобто, контакти на рівні експертів, якісь переговорні групи, щоб президенти поставили крапку на певних домовленостях", - додав він.