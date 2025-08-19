Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна

Віталій Бесараб
19 серпня, 2025 вiвторок
21:13
Війна з Росією Зеленський, путін

Позиції України й Росії настільки різні, що зустріч президента Володимира Зеленського й російського диктатора Путіна зараз малоймовірна

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019), Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2020-2021) Володимир Єльченко.

"Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним ще не означає, що це обовʼязково відбудеться. Дійсно, сьогодні немає причин, які б спонукали Путіна піти на таку зустріч. Хіба що на нього може натиснути Трамп, однак, я не думаю, що Путін на це піддасться. Річ у тому, що Україна й Росія мають дуже різні позиції, що навіть незрозуміло з якого питання можна почати розмову. Я вже не кажу про питання територій, репарації й таке інше. Саме тому, я собі дуже важко уявляю картину, де Володимир Зеленський і Путін сидять за одним столом і мирно про щось розмовляють", - пояснив Єльченко.

Дипломат наголосив, що для проведення зустрічі такого рівня потрібен час і клопітка робота з підготовки.

"Тим більше, що ми не чули від Путіна жодного слова про таку готовність. Те, що про це говорить Трамп, європейці й президент України, не означає, що російський диктатор погодиться на таку зустріч. Всі розуміють, що говорити про припинення цієї жахливої війни на більш низькому рівні немає сенсу. Однак, варто додати про важливу деталь, навіть за мирних часів така зустріч потребує серйозної роботи. Тобто, контакти на рівні експертів, якісь переговорні групи, щоб президенти поставили крапку на певних домовленостях", - додав він.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
     
