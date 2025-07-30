"Необхідно діяти": Єрмак в інтервʼю американцям заявив, що вірить у Трампа

Про це він сказав у коментарі New York Post.

"Необхідно діяти. Я вірю в Америку. Я вірю в президента Трампа. Коли США ведуть - вільний світ слідує. Коли Америка серйозна - Росія відступає", - наголосив глава ОП.

Коментуючи нещодавні скандальні заяви заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який у відповідь на рішення Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною пригрозив війною зі США, Єрмак сказав: "Можливо, він був п’яний".

За його словами, новий пакет санкцій, який готують США, матиме нищівний вплив не лише на російську економіку, а й на всі проросійські наративи.

"Ці санкції знищать будь-який російський наратив і деякі проросійські сили, які досі намагаються переконати, що нічого не станеться, і що Кремль і Путін продовжать цю гру. Не треба вірити російській пропаганді. Вони брешуть, бо бояться", - зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що Росія хоче продовжувати війну, але зупинити її можна лише силою. За словами очільника Офісу президента, санкційний тиск, у поєднанні з великими втратами РФ на фронті, призведе до зростання невдоволення серед самих росіян.

"Люди почнуть голосніше питати Путіна: "Для чого ти це все почав? І чому не хочеш завершити війну?"", - зазначив Єрмак.