"Необхідно діяти": Єрмак в інтервʼю американцям заявив, що вірить у Трампа
Голова Офісу президента Андрій Єрмак похвалив президента США Дональда Трампа за його рішення залишити Володимиру Путіну 10-12 днів на примирення з Україною. Він вважає, що це дасть російському диктатору зрозуміти, що Вашингтон серйозно налаштований на припинення війни в Україні
Про це він сказав у коментарі New York Post.
"Необхідно діяти. Я вірю в Америку. Я вірю в президента Трампа. Коли США ведуть - вільний світ слідує. Коли Америка серйозна - Росія відступає", - наголосив глава ОП.
Коментуючи нещодавні скандальні заяви заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який у відповідь на рішення Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною пригрозив війною зі США, Єрмак сказав: "Можливо, він був п’яний".
За його словами, новий пакет санкцій, який готують США, матиме нищівний вплив не лише на російську економіку, а й на всі проросійські наративи.
"Ці санкції знищать будь-який російський наратив і деякі проросійські сили, які досі намагаються переконати, що нічого не станеться, і що Кремль і Путін продовжать цю гру. Не треба вірити російській пропаганді. Вони брешуть, бо бояться", - зазначив Єрмак.
Він також підкреслив, що Росія хоче продовжувати війну, але зупинити її можна лише силою. За словами очільника Офісу президента, санкційний тиск, у поєднанні з великими втратами РФ на фронті, призведе до зростання невдоволення серед самих росіян.
"Люди почнуть голосніше питати Путіна: "Для чого ти це все почав? І чому не хочеш завершити війну?"", - зазначив Єрмак.
- Раніше Єрмак також заявляв, що президент США Дональд Трамп може закінчити війну в Україні до кінця цього року, якщо виконає свою погрозу запровадити значні санкції проти всіх, хто купує російську нафту і газ.
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