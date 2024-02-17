Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
Повітряне командування "Схід" заявило про збиття ворожої ракети неподалік Кривого Рогу на Дніпропетровщині
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.
Фото: Повітряне командування "Схід"
- Протягом суботи, 17 лютого, російські війська 12 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками та з артилерії. Поранено двох місцевих жителів.
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