Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук

Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму. Це наземні, повітряні й морські операції. Відбувається знищення обʼєктів протиповітряної оборони РФ, знищення морських обʼєктів та ураження наземних обʼєктів, зокрема, залізничних. Адже, російська залізниця сьогодні залишається ключовим логістичною артерією для армії окупантів", - розповів Братчук.

Речник УДА не деталізував для яких далекобійних українських засобів сьогодні прокладається маршрут для ударів в тимчасово окупованому Криму. За його словами, етап виснаження протиповітряної оборони противника на півострові триває вже досить давно.

"Сили оборони України активно працюють в по російських військових обʼєктах в Криму. Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника. Цей етап триває вже досить довго. Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети "Фламінго" та "Нептун", але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях", - наголосив він.