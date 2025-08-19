"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия-24".

За словами Лаврова, Росія не вела "мову про те, що нам просто потрібно захопити якісь території".

"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей, російських людей, які століттями проживали на цих землях", - наголосив він.

Російський дипломат підкреслив, що ці люди нібито "відкривали ці землі, проливали за них кров і в Криму, і в Донбасі, створювали міста, Одесу, Миколаїв, багато інших портів, заводи, фабрики".