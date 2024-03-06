Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 38 із 42 ворожих "шахедів"
Уночі середи, 6 березня, російські війська атакували Україну безпілотниками й ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 38 російських "шахедів"
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що для атаки на Україну цієї ночі окупанти випустили 5 зенітних керованих ракет С-300 із ТОТ Донецької області та 42 ударних безпілотників типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава у Криму, Курська область, Приморсько-Ахтарськ у РФ.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті бойової роботи захисники збили 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
- Ввечері 5 березня російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У Сумах сталося три влучання, на Київщині працювала ППО.
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