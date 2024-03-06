Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 38 із 42 ворожих "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що для атаки на Україну цієї ночі окупанти випустили 5 зенітних керованих ракет С-300 із ТОТ Донецької області та 42 ударних безпілотників типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава у Криму, Курська область, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті бойової роботи захисники збили 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.