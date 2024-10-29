Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 26 з 48 російських БПЛА

Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 26 з 48 російських БПЛА

Світлана Кравченко
29 жовтня, 2024 вiвторок
09:35
Війна з Росією сили ППО

Уночі вівторка, 29 жовтня, російські окупанти запустили для атаки на Україну безпілотники й балістичну ракету. Силам протиповітряної борони вдалося знищити 26 ворожих дронів

Зміст

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що нічна атака тривала з 22:00 28 жовтня до ранку наступного дня. За цей час ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму та атакував інші регіони 48 ударними БПЛА типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ у РФ. 

Крім того, у Повітряних силах зазначили, що авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, ще один - повернувся в Росію. 

  • Під час нічної атаки у Кривому Розі після вибухів загинув чоловік, 14 людей постраждали. У Києві 6 постраждалих. Детальніше про наслідки ворожої атаки читайте за посиланням.
     
Теги:
Новини
військові
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
28 жовтня, 2024 понедiлок
Тисяча від Зеленського: де були економісти?
Саломе Зурабішвілі
Автор Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
29 жовтня
09:32
Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
09:18
США Україна
США консультувалися з Україною та союзниками щодо реакції на розміщення військ КНДР у РФ, - речник Держдепу
09:16
Ексклюзив
На Сіверському напрямку не буває спокійно, - командир підрозділу БПЛА Барна
08:52
Херсонщина
Окупанти вночі гатили по житлових будинках на Херсонщині: серед постраждалих двоє дітей
08:51
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударні БПЛА та ракети: у Кривому Розі є загиблий, у Києві постраждалі
08:39
Херсонська область
На Херсонщині через атаки РФ за добу загинули 2 людини, серед поранених - діти
08:36
Південна Корея
Делегація Південної Кореї їде в Україну: мають передати дані про війська КНДР у Росії
08:33
Швеція
Уряд Швеції заявив про припинення відносин з Грузією
08:22
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 149 боєзіткнень: РФ здійснила понад 4800 обстрілів України
08:00
OPINION
"Вовина тисяча": керівництво не розуміє пріоритетів
07:59
iPhone 16
В Індонезії заборонили продаж нових iPhone 16: причина
07:50
втрати рф
РСЗВ, 45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:44
Гітанас Науседа
"Дати все необхідне": президент Литви Науседа заявив, що НАТО має відповісти на передачу солдатів КНДР до РФ
07:37
окупанти Маріуполь
"Розуміють, що це дорога в один кінець": росіяни частіше відмовляються іти на штурм в Запорізькій області, - Атеш
07:24
Джефф Безос
Безос пояснив, чому The Washington Post відмовилася підтримувати кандидатів на виборах у США
06:59
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:58
Швеція
Швеція додатково виділяє для України €63 млн на військову підтримку
06:38
Китай
"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої
06:16
Очільниця МЗС Північної Кореї відвідає РФ на тлі повідомлень про відправку військ
05:03
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Харкову: 4 загиблих, щонайменше 9 поранених, влучання у будівлю Держпрому
04:40
Ілюстративне фото
Ізраїль заборонив агентству ООН у справах палестинських біженців діяти на своїй території
04:00
З України видворили громадянина Китаю
З України видворили громадянина Китаю, який відбув покарання за шпигунство
03:08
Жінки в армії
Серед кандидатів на посади в Силах оборони 19% - жінки
02:38
Камала Гарріс
Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати Гарріс на президентських виборах, - NPR
01:19
талібан
Талібан заборонив жінкам в Афганістані молитися вголос і говорити з іншими дорослими жінками
2024, понедiлок
28 жовтня
23:50
Оновлено
Родрі, Бонматі
"Золотий м'яч - 2024" отримали Родрі та Бонматі
23:40
Анонс
КБФ для молоді
Київський Безпековий Форум для молоді: 100 учасників та міжнародні спікери
23:00
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
Журналіст Манчура припустив, як розвиватимуться події щодо виборів у Грузії
22:28
Ілюстративне фото
РФ ударила дроном по бригаді "швидкої" на Херсонщині: вбито лікаря, є поранені
22:12
Оновлено
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Саміт Україна - Північна Європа: Норвегія оголосила допомогу на €500 млн
22:07
Ексклюзив
Бідзіна Іванішвілі
Іванішвілі купив собі країну за підтримки Кремля, - нардеп Гончаренко про вибори в Грузії
21:52
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ уже використовує військових із КНДР на території України
21:35
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував небезпеку згортання США підтримки України в разі перемоги Трампа
20:44
Ексклюзив
Грузія протести
"Побудували сітку й привели "виборців": нардепка Кравчук розповіла про скупку голосів на виборах у Грузії
20:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
20:31
діти, злочини росії
На підконтрольну Україні територію з окупації повернули 5 дітей
20:15
Байден
Байден відреагував на відправку північнокорейських солдатів на війну в Україну
20:08
Обласний бюджет
Комітет ВР рекомендував проєкт державного бюджету на 2025 рік до першого читання
20:00
OPINION
Країна "інвалідів" у країні воїнів
19:55
Apple презентувала оновлену операційну систему з ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV