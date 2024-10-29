Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 26 з 48 російських БПЛА

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що нічна атака тривала з 22:00 28 жовтня до ранку наступного дня. За цей час ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму та атакував інші регіони 48 ударними БПЛА типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ у РФ.

Крім того, у Повітряних силах зазначили, що авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, ще один - повернувся в Росію.