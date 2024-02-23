Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
Увечері 22 лютого російська армія запустила ударні безпілотники та ракети по території України. Натомість українським захисникам вдалося знищити 23 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Загалом ворог атакував Україну 31 ударним БПЛА типу Shahed, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.
Зазначається, що протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.
- Увечері 22 лютого російські агресори запустили ударні БПЛА та ракети з акваторії Чорного моря на південь України. Унаслідок цього у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині 3 загиблих.
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