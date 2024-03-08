Нічна атака РФ: українська ППО знищила 33 російські дрони
В ніч на 8 березня російські окупанти вкотре намагалися атакувати територію України ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили 33 ворожі безпілотники
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що ворог атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БПЛА типу Shahed.
Ворожі повітряні цілі були знищені у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
- Увечері 7 березня російська армія запустила ударні безпілотники з Чорного моря на південь України: дрони рухалися у напрямку Одеси та Затоки.
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