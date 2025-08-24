Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш

Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Розподілення зброї відбувається трохи іншим чином. Визначення пріоритетів щодо наповнення зброєю та іншими видами забезпечення відбувається на найвищому рівні, виходячи з розвідданих, зі стану на лінії бойового зіткнення. Тому, звісно, було б непогано, якби у нас у всіх були "бриляки" і все, що нам подобається, але так не працює. Є обмежена кількість ресурсу і величезна кількість потреби.Це, знаєте, як коли ти працюєш на трьох роботах, а тобі вистачає тільки на оренду твого житла і трохи попоїсти. Що робити? Або шукати іншу роботу, або ще додаткову роботу", - пояснив Матяш.

Офіцер зауважив, що навіть Росія не готувалась до затяжних боїв і війни такої інтенсивності.

"На жаль, не буває нормальної кількості ресурсів.Ніхто не готувався до такої війни. Я вам скажу, навіть Росія до такої війни не готувалася", - додав він.