Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
В Силах оборони України постійно не вистачає ресурсів через високу інтенсивність бойових дій
Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.
"Розподілення зброї відбувається трохи іншим чином. Визначення пріоритетів щодо наповнення зброєю та іншими видами забезпечення відбувається на найвищому рівні, виходячи з розвідданих, зі стану на лінії бойового зіткнення. Тому, звісно, було б непогано, якби у нас у всіх були "бриляки" і все, що нам подобається, але так не працює. Є обмежена кількість ресурсу і величезна кількість потреби.Це, знаєте, як коли ти працюєш на трьох роботах, а тобі вистачає тільки на оренду твого житла і трохи попоїсти. Що робити? Або шукати іншу роботу, або ще додаткову роботу", - пояснив Матяш.
Офіцер зауважив, що навіть Росія не готувалась до затяжних боїв і війни такої інтенсивності.
"На жаль, не буває нормальної кількості ресурсів.Ніхто не готувався до такої війни. Я вам скажу, навіть Росія до такої війни не готувалася", - додав він.
- 22 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для України розробляють два шари гарантій безпеки: вони передбачають посилення ЗСУ, а також допомогу від США та Європи. Президент Володимир Зеленський розповів про готовність Туреччини стати гарантом безпеки на морі
- Біла Церква
