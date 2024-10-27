Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні 27 жовтня.

За словами президента, наразі йде підготовка до роботи з партнерами на наступному тижні, зокрема з європейськими партнерами, які дуже принципово і дієво підтримують Україну.

Зеленський заявив про створення нового формату співпраці "Україна + країни північної Європи", в рамках якого нарощується взаємодія оборонна, політична, економічна.

"І в основі цього всього - наша ціннісна взаємодія, те, як ми бачимо життя в Європі, те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною, точно здатною захищати інтереси європейців. Вдячний кожній країні з цього формату, зокрема Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії", - зазначив президент.

Він також очікує від всіх партнерів підтримки плану перемоги. На думку Зеленського, всі партнери однаково розуміють наскільки важливо бути рішучим, розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу.

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Президент також анонсував збільшення кількості допомоги Україні вже наступного тижня.

"Ми будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть принципово посилити тиск на Росію за цю війну і заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пактів підтримки України має бути наступного тижня більше", - заявив Зеленський.

За його словами, ключові пріоритети - це підтримка наших позицій на найскладніших напрямках, підтримка наших воїнів, внутрішнього виробництва зброї, зокрема, дронів. Данія зробила відповідні вагомі інвестиції, працюємо зараз з партнерами, щоб приєднатися, додав він.

Окремо Зеленський виділив роботу на рівні країн і найбільших світових компаній, виробників енергетичного обладнання для посилення української енергосистеми перед зимою. Він уточнив, що це стосується передусім прикордонних і прифронтових громад, таких міст як Суми, Харків та інші, які знаходяться надто близько до російської території.