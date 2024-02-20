НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
В останній тиждень російські НПЗ переробляли лише 5,16 млн барелів нафти на день, що на 380 тисяч менше, ніж у грудні – імовірною причиною скорочення є наслідки ударів дронів
Про це пише Bloomberg.
Агентство пов'язує це з атаками українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, що почалися до січня.
Порівняно з першим тижнем лютого другого тижня місяця нафтопереробка скоротилася на 94 000 барелів.
Скорочення обсягів переробки відбулося на Рязанському НПЗ (Роснафта), Волгоградському НПЗ (Лукойл), а також на Ільському та Афіпському НПЗ. Усі вони зазнали атак українських безпілотників в останні тижні.
Туапсинський НПЗ Роснафти, який постраждав 25 січня внаслідок пожежі (імовірно, виник від удару безпілотника), поки не відновив роботу, а завод з переробки конденсату Новатека в Усть-Лузі Після місячного простою відновив роботу лише частково, сказав співрозмовник Bloomberg.
- На початку грудня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності заборони на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку.
- За даними центробанку РФ виторг найбільших нафтогазових компаній у Росії за підсумками січня - вересня 2023 року впав на 41%.
- 14 грудня у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства йшлося про те, що доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%.
- У середині лютого агентство Reuters повідомило, що Росія у січні втратила 1 млн тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ, що становить майже 10% від загального обсягу.
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