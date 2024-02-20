НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Агентство пов'язує це з атаками українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, що почалися до січня.

Порівняно з першим тижнем лютого другого тижня місяця нафтопереробка скоротилася на 94 000 барелів.

Скорочення обсягів переробки відбулося на Рязанському НПЗ (Роснафта), Волгоградському НПЗ (Лукойл), а також на Ільському та Афіпському НПЗ. Усі вони зазнали атак українських безпілотників в останні тижні.

Туапсинський НПЗ Роснафти, який постраждав 25 січня внаслідок пожежі (імовірно, виник від удару безпілотника), поки не відновив роботу, а завод з переробки конденсату Новатека в Усть-Лузі Після місячного простою відновив роботу лише частково, сказав співрозмовник Bloomberg.