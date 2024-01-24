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"Обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх": нардепка Совсун підтримала ідею мобілізації жінок

24 січня, 2024 середа
23:13
Війна з Росією Інна Совсун із партійним значком, фото 2020 року

Депутатка Верховної Ради України від партії "Голос" Інна Совсун висловилася на підтримку мобілізації жінок

Про це Інна Совсун сказала в інтервʼю Еммі Антонюк.

За словами депутатки, у Конституції не прописано, що захищати Україну повинні тільки чоловіки

"У нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх", – заявила Совсун.

Депутатка партії "Голос" наголосила, що в Україні багато жінок, які вже служать.

"Моя позиція така: якщо це необхідно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що без цього не витягуємо – немає картини, де ми витягуємо без жінок... І з точки зору забезпечення справедливості. (...) Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії. При чому треба розуміти, що ви говорите про службу безпосередньо на передку, штурмовиками. Але насправді служба в армії це часто робота в тилу, і там частину роботи жінки могли б виконувати", – йдеться у заяві.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. Також там йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Крім того, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

21 січня президент України Володимир Зеленський назвав законопроєкт про мобілізацію питанням справедливості, однак наголосив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей

Теги:
Відео
Україна
Верховна Рада
політика
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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