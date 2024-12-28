Образи майбутнього миру чи перемир'я будуть проглядатися десь на початку лютого, - політик Рибачук
Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що США висловить своє бачення щодо припинення війни Росії проти України після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіяни повторюють свою мантру десь з червня, коли Путін її вперше озвучив, і фактично вона не міняється. Вони можуть переставляти слова і якось інакше називати ту чи іншу вимогу, але дуже послідовно повторюють, що для них важливо не якесь перемир'я, а досягнути цілі спеціальної військової операції - Україна роззброєна, Україна не в НАТО, державна російська мова, російська православна церква і все інше, що вони не одноразово повторювали. Це жодним чином не корелюється з тим, про що говорила і що обіцяє нам американська сторона", - зауважив Олег Рибачук.
За його словами, Кіт Келлог чи інші члени команди Трампа говорять, що їх теж не влаштовує просто перемир'я. Американці виступають за те, щоб в Україні наступив справедливий і тривалий гарантований мир, щоб Україна мала право реалізувати те, що вона вважає за потрібним.
"Ці дві позиції зараз ніяк не перекликаються, тому десь до початку лютого ми можемо чути багато версій, але щось більш-менш реальне почне вимальовуватись на горизонті тільки після інавгурації президента, коли в США зберуть усі свої зворотні реакції. Я думаю, паралельно з Україною США точно ведуть різнорівневий діалог із Росією. Є підозра, що вже і Путін з Трампом говорив, бо якось вони дуже часто повторюють, що цього не було, а це викликає певні сумніви. Мабуть, публічно нема що заявити, тому ми будемо свідками того, що багато разів чутимемо інші версії того, як воно буде. На мою думку, образи майбутнього миру чи перемир'я будуть проглядатися десь на початку лютого", - резюмував політик.
- 26 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до "консультацій щодо України" з адміністрацією Дональда Трампа та висловив сподівання, що в США "вникнуть у першопричини конфлікту".
- Також Сергій Лавров зазначив, що Франція нібито неодноразово пропонувала налагодити діалог щодо врегулювання війни в Україні без участі Києва.
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