Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга

Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга

Марія Науменко
1 листопада, 2024 п'ятниця
21:00
Війна з Росією Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час міністерської конференції в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії

Зміст

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Просто зараз у Росії утримуються тисячі українських військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей, - наголосив Сибіга. - Москва відмовляє міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них, гарантованому міжнародним правом".

За словами Сибіги, наявні міжнародні механізми виявилися неефективними для захисту прав українців.

Він додав, що Офіс президента України Володимира Зеленського зосередився на поверненні українців та забезпеченні до них гідного ставлення.

Важливим кроком у цьому напрямку стало оголошення однієї з країн на міністерській конференції в Канаді про готовність стати державою-покровителькою відповідно до Женевських конвенцій для надання допомоги українцям, що утримуються в Росії. 

"Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - підсумував він.

  • Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими з Росією, унаслідок якого додому повернулися 95 українських військовослужбовців. Крім того, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
  • 26 жовтня голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов підписав меморандум про співпрацю з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Канада
полонені
Читайте також:
Автор Олег Манчура
31 жовтня, 2024 четвер
Кращого ставлення до українців на континенті, ніж у грузинів, нема
осінь
Автор Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко
Автор Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
22:00
АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука
21:53
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 1 листопада
21:36
на фото снаряди
Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується глобальною нестачею вибухівки
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог підтягує сили і штурмує з різних боків: тактика РФ на Курщині та ситуація на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:32
Ексклюзив
Байден Путін
Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак
21:19
Київський безпековий форум для молоді
Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО
20:54
Купʼянськ
Через наступ РФ Укрпошта в Куп'янську закрила останнє стаціонарне відділення
20:44
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США
20:28
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
В Тегерані побоюються, що в разі перемоги Трамп дозволить Ізраїлю завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Reuters
20:05
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Нація сперечається про план перемоги, а не про план виживання
20:02
Україна США
БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн
19:55
Гелловін
У Дубліні тисячі людей прийшли на фейковий гелловінський парад, який ШІ вигадав для пакистанського сайту
19:51
Огляд
Планета кіно
"БожеВільні" вже тут : що подивитися на вихідних
19:43
Оновлено
РФ ударила по місцю дислокації правоохоронців у Харкові: загинув полковник, поранено 26 поліцейських і 4 цивільних
19:41
Ексклюзив
вибори у США
Уже понад 64 млн американців проголосували на виборах, - редакторка "Голосу Америки" Ворожко
19:36
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: щонайменше 8 людей загинули
19:27
кабмін
Кабмін ухвалив зміни до постанов щодо виплат родинам військових під час воєнного стану
19:14
У Німеччині затримали танкер із підсанкційними товарами, який прямував до Росії
18:59
Оновлено
Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й украли картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:08
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
17:59
5G
Тестуватимуть із військовим обладнанням: уряд ухвалив упровадження в Україні пілотного 5G
17:49
Суджа, РФ, Курська область
Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
17:30
вибори в Грузії
Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії
17:27
армія КНДР
"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні
17:10
Ексклюзив
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
Росія продовжує робити ставку на кількість вироблених дронів, а не на технологічне вдосконалення, - Defense Express
17:06
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
З липня повітряний простір Білорусі порушили 106 "шахедів", – Гаюн
17:05
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:02
Леброн Джеймс
Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії на ТОТ
Окупанти на ТОТ можуть збільшити мобілізаційний ресурс, але не за рахунок українців, - правозахисник Лисянський
16:49
Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
16:45
Укрпошта
Укрпошта змінює правила пакування посилок
16:36
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 74 бойових зіткнення: найважче на Покровському та Курахівському напрямках
16:34
Валерій Горішній, військовий з Азову
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених "Азову", - військовий Валерій Горішній
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV