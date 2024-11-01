Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Просто зараз у Росії утримуються тисячі українських військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей, - наголосив Сибіга. - Москва відмовляє міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них, гарантованому міжнародним правом".

За словами Сибіги, наявні міжнародні механізми виявилися неефективними для захисту прав українців.

Він додав, що Офіс президента України Володимира Зеленського зосередився на поверненні українців та забезпеченні до них гідного ставлення.

Важливим кроком у цьому напрямку стало оголошення однієї з країн на міністерській конференції в Канаді про готовність стати державою-покровителькою відповідно до Женевських конвенцій для надання допомоги українцям, що утримуються в Росії.

"Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - підсумував він.