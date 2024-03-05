Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"
Військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький зазначив, що тактика використання надводних бойових безекіпажних катерів вдосконалюється й дає певні результати
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Тактика використання надводних бойових безекіпажних катерів вдосконалюється й дає певні результати. Цього року вже знищено 3-й корабель в морі, коли він у боєготовності й знає, що його атакують, але нічого не може зробити. Такі кораблі призначені для патрулювання, мають модульну конструкцію, і в разі необхідності можуть бути переозброєні та перетворитися на корвет. Але жодного з 4-х кораблів, що має РФ переобладнано не було", - зауважив Заблоцький.
Військово-морський експерт Defense Express також додав, що корабель "Сергій Котов" був озброєний однією гарматою 76 мм та двома комплексами самооборони.
"Може вести надводну радіолокаційну розвідку, радіорозвідку, має підводні сенсори, які дозволяють прослуховувати глибини. Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів у Чорному морі", - наголосив Заблоцький.
- 5 березня українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- Нагадаємо, 14 лютого у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе