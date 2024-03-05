Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Тактика використання надводних бойових безекіпажних катерів вдосконалюється й дає певні результати. Цього року вже знищено 3-й корабель в морі, коли він у боєготовності й знає, що його атакують, але нічого не може зробити. Такі кораблі призначені для патрулювання, мають модульну конструкцію, і в разі необхідності можуть бути переозброєні та перетворитися на корвет. Але жодного з 4-х кораблів, що має РФ переобладнано не було", - зауважив Заблоцький.

Військово-морський експерт Defense Express також додав, що корабель "Сергій Котов" був озброєний однією гарматою 76 мм та двома комплексами самооборони.

"Може вести надводну радіолокаційну розвідку, радіорозвідку, має підводні сенсори, які дозволяють прослуховувати глибини. Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів у Чорному морі", - наголосив Заблоцький.