Офіцер "Легіону Свободи" назвав цілі ворога на Новопавлівському напрямку
Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов зазначив, що ворог продовжує наступати зі вщент зруйнованої Мар'їнки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вже протягом тривалого часу Новопавлівський напрямок переживає найбільшу кількість штурмів, які відбуваються сьогодні на лінії зіткнення. Ворог продовжує наступати зі вщент зруйнованої Мар'їнки, розвиваючи свій плацдарм на південний напрямок - це населений пункт Побєда. Східніше Мар'їнки на Георгіївку, яка розташована у бік Курахового", - пояснив Воронов.
За словами офіцера "Легіону Свободи", вочевидь однією із цілей ворога є українське місто Курахове.
"Також противник також намагається штурмувати Красногорівку з півдня. Дуже гаряче біля Невельського. Південніше гарячою точкою є Новомихайлівка, якою ворог прагне йти, можливо, задля оточення Вугледара", - додав Воронов.
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