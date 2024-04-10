Офіцер ЗСУ Лапін: відсутність кримінальної відповідальності за відмову проходити ВЛК - це інструмент для ухилянтів

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібно навести лад щодо соціальної справедливості. З нового законопроєкту прибрали кримінальну відповідальність за відмову від проходження лікарських комісій для мобілізації. Це ще один інструмент для ухилянтів. Тобто приходить ухилянт по повістці й каже: я не ухилянт, я прийшов, але я не піду на ВЛК. І тоді йому буде штраф. Тому що без медкомісії не можна мобілізовувати. Тобто з законопроєкту про мобілізацію прибрали практично усі каральні інструменти, залишивши купу лазівок для ухилянтів.", - зауважив Лапін.

Офіцер ЗСУ також наголосив на необхідності чесного ставлення до суспільства в питанні термінів демобілізації.

"І сьогодні нам намагаються розказати про те, що напишуть ще якийсь закон. Але в цьому законі вже є стаття. Там є цифра 36, чи 24, чи 18 місяців. В цій статті є фраза - з моменту підписання закону, чи з моменту, коли людина мобілізувалася у 2022 році. Тоді чесно скажіть тим, хто вже відвоював три роки, що вам ще три роки. Треба бути чесними з суспільством, тому що брехня вбиває", - наголосив Лапін.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив питання демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний".

Того ж дня президент підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.

Депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію, вважає президент Володимир Зеленський.

Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що виключенням демобілізації з законопроєкту намагаються зняти маніпулятивні питання, які були доведені до логічного завершення.



















