Офіцер ЗСУ Лапін: відсутність кримінальної відповідальності за відмову проходити ВЛК - це інструмент для ухилянтів
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зазначив, що з законопроєкту про мобілізацію прибрали практично усі каральні інструменти
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Нам потрібно навести лад щодо соціальної справедливості. З нового законопроєкту прибрали кримінальну відповідальність за відмову від проходження лікарських комісій для мобілізації. Це ще один інструмент для ухилянтів. Тобто приходить ухилянт по повістці й каже: я не ухилянт, я прийшов, але я не піду на ВЛК. І тоді йому буде штраф. Тому що без медкомісії не можна мобілізовувати. Тобто з законопроєкту про мобілізацію прибрали практично усі каральні інструменти, залишивши купу лазівок для ухилянтів.", - зауважив Лапін.
Офіцер ЗСУ також наголосив на необхідності чесного ставлення до суспільства в питанні термінів демобілізації.
"І сьогодні нам намагаються розказати про те, що напишуть ще якийсь закон. Але в цьому законі вже є стаття. Там є цифра 36, чи 24, чи 18 місяців. В цій статті є фраза - з моменту підписання закону, чи з моменту, коли людина мобілізувалася у 2022 році. Тоді чесно скажіть тим, хто вже відвоював три роки, що вам ще три роки. Треба бути чесними з суспільством, тому що брехня вбиває", - наголосив Лапін.
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