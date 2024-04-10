"Влада неспроможна закладати алгоритми для мотивації": нардепка Фріз про виключення демобілізації з мобілізаційного законопроєкту
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що виключенням демобілізації з законопроєкту намагаються зняти маніпулятивні питання, які були доведені до логічного завершення
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Дійсно, був лист від головнокомандувача Сирського на міністра оборони України Умєрова, який своєю чергою на підставі його листа звернувся до Кабміну. Після цього Кабмін звернувся до голови ВР Стефанчука, що стало підставою для того, щоб голова ВР звернувся на Комітет з необхідністю врахувати позицію Міноборони та головкома. Все це виглядає, як дуже погана гра. Якою намагаються зняти маніпулятивні питання, які були доведені до якогось логічного завершення", - зауважила Фріз.
За словами народної депутатки, влада неспроможна закладати чіткі алгоритми для мотивації людей щодо мобілізації.
"Спочатку закладалося 36 місяців безперервної військової служби лише за рішенням Ставки. Вдалося збити рішення Ставки, і тоді було ухвалено на найвищому військово-політичному рівні рішення щодо скасування питання алгоритму звільнення з військової служби з відстрочкою його на колись чергову розробку законопроєкту. Це все виглядає дуже гидко, тому що влада не має можливості чесно й відверто говорити з суспільством. Неспроможна закладати чіткі алгоритми, які навпаки будуть мотивувати людей. Не дає чітких відповідей, чи є в державі фінансування тієї кількості мобілізаційного резерву, який будуть намагатися підготувати за новим законом, коли він набуде чинності. Тому, чергова маніпуляція й чергова відсутність політичної відповідальності в цьому питанні насправді додатково впливає на саботування питання мобілізації загалом", - додала Фріз.
- Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив питання демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.
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- Депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію, вважає президент Володимир Зеленський.
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