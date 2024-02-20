Окупанти не будуть перекидати резерви з Авдіївського напрямку на південь, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що російські окупаційні війська не будуть перекидати резерви з Авдіївського напрямку на інші ділянки фронту
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Гадаю, що окупанти зараз витратять певний час на стабілізацію та відновлення сил в Авдіївці. Також окупанти частково будуть намагатись тиснути на лінію фронту біля Авдіївки. Зокрема, від Степового до Сєверного. Теж, ймовірно, активізуються бойові дії навколо Новомихайлівки. Оскільки ці населені пункти знаходяться поряд з Авдіївкою і ворог буде намагатись вирівняти лінію фронту", - пояснив Згурець.
Аналітик переконаний, що окупанти не будуть перекидати резерви з Авдіївки на інші напрямки
"Від Авдіївки до Бахмута не дуже велика відстань. Тому, думаю, що намагання противника просунутись до Часів Яру будуть третьою складовою на цій ділянці фронту. Я не думаю, що росіяни зараз будуть перекидати накопичені сили з Авдіївського напрямку на південь. Оскільки це виглядає нераціональним", - додав він.
- З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста, а також прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.02Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе