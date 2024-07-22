Окупанти не дозволяють евакуюватись цивільним із зони бойових дій на Харківщині, доходить навіть до розстрілів, - волонтер Бєлов
Голова волонтерської організації "Рух Вільний Харків" Євген Бєлов повідомив, що російські війська не дозволяють цивільному населенню евакуюватись з тимчасово окупованої частини Вовчанська
Про це він розповів в етері Еспресо
"Під час евакуації в нас бували різні випадки. Одного разу ми приїхали за бабусею і вона сказала, що буде готова через три дні. Вже того ж вечора на цю вулицю у Вовчанську зайшли російські війська. Тому такі люди не евакуюються тому, що ще не зібрані, або через те, що когось чекають. Зараз евакуація цивільного населення на Вовчанському напрямку дуже складна. Є частина людей, які через різні причини не евакуювались. Дехто з них вважали, що окупація їх омине. Потім ці люди евакуювались самі, або ми їх забирали", - розповів Бєлов.
За словами волонтера, росіяни не випускають цивільне населення у Вовчанську евакуюватись.
"Деякі люди евакуюються самі з Вовчанська, деяких ми забираємо. Люди просто не витримують окупації. Вовчанськ уже був окупований, але тоді російські війська пройшли місто і рухались у бік Харкова. Зараз ситуація дуже складна. Бої тривають у самому Вовчанську і російські війська банально не випускають цивільних на евакуацію. Вони розстрілюють людей просто на вулиці. Росіяни банально вбивають людей, які залишились у місті", - додав він.
- 21 липня в ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та Глибокому
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