Окупанти не дозволяють евакуюватись цивільним із зони бойових дій на Харківщині, доходить навіть до розстрілів, - волонтер Бєлов

Про це він розповів в етері Еспресо

"Під час евакуації в нас бували різні випадки. Одного разу ми приїхали за бабусею і вона сказала, що буде готова через три дні. Вже того ж вечора на цю вулицю у Вовчанську зайшли російські війська. Тому такі люди не евакуюються тому, що ще не зібрані, або через те, що когось чекають. Зараз евакуація цивільного населення на Вовчанському напрямку дуже складна. Є частина людей, які через різні причини не евакуювались. Дехто з них вважали, що окупація їх омине. Потім ці люди евакуювались самі, або ми їх забирали", - розповів Бєлов.

За словами волонтера, росіяни не випускають цивільне населення у Вовчанську евакуюватись.

"Деякі люди евакуюються самі з Вовчанська, деяких ми забираємо. Люди просто не витримують окупації. Вовчанськ уже був окупований, але тоді російські війська пройшли місто і рухались у бік Харкова. Зараз ситуація дуже складна. Бої тривають у самому Вовчанську і російські війська банально не випускають цивільних на евакуацію. Вони розстрілюють людей просто на вулиці. Росіяни банально вбивають людей, які залишились у місті", - додав він.