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Ексклюзив

Окупанти не зможуть наступати на Харків через Купʼянський напрямок, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов

27 лютого, 2024 вiвторок
09:42
Війна з Росією знищені окупанти

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, що місцевість та потужна лінія оборони на Купʼянському напрямку не дозволяє розвинути наступ окупантів на Харків

Про це він розповів в етері Еспресо

"Окупанти продовжують штурмувати Купʼянськ-Вузловий. Втім, нам смішно від того, що говорять про те, що вони от-от почнуть наступ. Оскільки їхній наступ вже триває з жовтня минулого року. Вони наступають на Синьківку та Купʼянськ-Вузловий. Вже пів року Купʼянський та Лиманський напрямки дуже активний. Однак жодних просувань тут у них немає. Місцевість на цьому напрямку досить відкрита. Тому для нашої артилерії та безпілотників буде подарунком, якщо вони почнуть масштабніші наступальні дії", - розповів Сазонов.

За словами Сазонова, окупанти не зможуть захопити Купʼянськ й потім розпочати наступ з цього напрямку на Харків

"Щодо заяв про взяття Купʼянська, з якого вони попруть на Харків, то ми реагує на це адекватно. Оскільки розуміємо, що такі політичні заяви нічим не обґрунтовані. Деяким політикам краще взяти й приїхати сюди, побачити все на власні очі, а потім робити подібні заяви. Місцевість на нашому напрямку ніяк не дозволяє наступати на Харків. Якщо окупанти почнуть наступати на Купʼянськ, а потім на Харків, вони просто залишать тут весь особовий склад і не тільки. Лінія оборони на Купʼянському напрямку складає понад 100 км по відкритій місцевості", - додав він.

  • 4 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках
  • Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що на Купʼянському напрямку триває постійна робота з посилення ліній оборони.
  • Станом на 19 лютого у прифронтових і прикордонних регіонах України тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд і збільшення кількості мобільних вогневих груп, повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.  
  • 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що фортифікації на Куп’янському напрямку візьмуть за приклад для інших ділянок фронту
Теги:
Харків
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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