Окупанти не зможуть наступати на Харків через Купʼянський напрямок, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, що місцевість та потужна лінія оборони на Купʼянському напрямку не дозволяє розвинути наступ окупантів на Харків
Про це він розповів в етері Еспресо
"Окупанти продовжують штурмувати Купʼянськ-Вузловий. Втім, нам смішно від того, що говорять про те, що вони от-от почнуть наступ. Оскільки їхній наступ вже триває з жовтня минулого року. Вони наступають на Синьківку та Купʼянськ-Вузловий. Вже пів року Купʼянський та Лиманський напрямки дуже активний. Однак жодних просувань тут у них немає. Місцевість на цьому напрямку досить відкрита. Тому для нашої артилерії та безпілотників буде подарунком, якщо вони почнуть масштабніші наступальні дії", - розповів Сазонов.
За словами Сазонова, окупанти не зможуть захопити Купʼянськ й потім розпочати наступ з цього напрямку на Харків
"Щодо заяв про взяття Купʼянська, з якого вони попруть на Харків, то ми реагує на це адекватно. Оскільки розуміємо, що такі політичні заяви нічим не обґрунтовані. Деяким політикам краще взяти й приїхати сюди, побачити все на власні очі, а потім робити подібні заяви. Місцевість на нашому напрямку ніяк не дозволяє наступати на Харків. Якщо окупанти почнуть наступати на Купʼянськ, а потім на Харків, вони просто залишать тут весь особовий склад і не тільки. Лінія оборони на Купʼянському напрямку складає понад 100 км по відкритій місцевості", - додав він.
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