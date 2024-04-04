Окупанти обстріляли поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Зазначається, що екіпаж "Білий Янгол" потрапив під обстріл на Авдіївському напрямку, вибух пролунав за сотню метрів від автівки.

На момент атаки поліцейські вивозили із зони бойових дій двох мешканок Очеретиного віком 94 та 77 років.

"Напередодні ворожі снаряди вибухнули поруч з їхньою оселею. Це змусило жінок шукати порятунку у поліції. Поки поліцейські вантажили речі та допомагали людям сісти до броньованого автомобіля, окупанти вдарили по селищу – за сто метрів від екіпажу", - розповіли правоохоронці.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

За тиждень поліцейські вивезли з небезпеки 10 жителів Очеретинської громади. Одна з них мешкала в селищі Желанне. Ворожі снаряди влучили в її будинок, вона дивом не постраждала, але після цього вирішила евакуюватися.

Також з Очеретиного екіпаж забрав 87-річну жительку та її сина. Їхню вулицю російська армія накрила артилерією, жінка отримала поранення обличчя.

"Правоохоронці надали постраждалій медичну допомогу та доставили родину до більш безпечного місця", - розповіли правоохоронці.