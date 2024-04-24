Окупанти почали нові зачистки бібліотек у Криму, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією українського підпілля такі вказівки розіслано в усі бібліотеки Криму від провідного методиста Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. І Я. Франка Софії Рибак", - інформують у Спротиві.

Методистка просить прибрати з полиць книги, у яких є згадки про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу та будь-яку літературу про діяльність кримських татар на півострові.

Окрім рішень, які стосуються літератури, є рішення мінюсту РФ щодо визнаного Росією "переліку нацистських організацій та символів". До них внесли Українську повстанську армію та Організацію українських націоналістів. Також, згідно з рішенням, "нацистськими" є вітання "Слава Україні" - "Героям слава", а також Тризуб.

"Усі книги, на яких зображений Тризуб, необхідно вилучити з фондів", – наказує методистка.