Окупанти почали нові зачистки бібліотек у Криму, - Спротив
У тимчасово окупованому Криму росіяни почали нові зачистки бібліотек. Планують прибрати книжки зі згадками про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу та діяльність кримських татар
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За інформацією українського підпілля такі вказівки розіслано в усі бібліотеки Криму від провідного методиста Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. І Я. Франка Софії Рибак", - інформують у Спротиві.
Методистка просить прибрати з полиць книги, у яких є згадки про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу та будь-яку літературу про діяльність кримських татар на півострові.
Окрім рішень, які стосуються літератури, є рішення мінюсту РФ щодо визнаного Росією "переліку нацистських організацій та символів". До них внесли Українську повстанську армію та Організацію українських націоналістів. Також, згідно з рішенням, "нацистськими" є вітання "Слава Україні" - "Героям слава", а також Тризуб.
"Усі книги, на яких зображений Тризуб, необхідно вилучити з фондів", – наказує методистка.
- 20 березня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни проводять обшуки: вилучають книжки українських письменників та шукають тих, хто ймовірно співпрацює із Силами оборони.
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