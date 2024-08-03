Окупанти розчленували українського полоненого й виклали з відрізаних частин тіла герб РФ: Лубінець звернувся до Червоного хреста та ООН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якого окупанти жорстоко вбили. Омбудсман звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців
Про це Лубінець написав у своєму Telegram.
"У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів", - написав омбудсман.
Він зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
Зважаючи на це, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
"Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ", - додав омбудсман.
Еспресо не публікує настільки чутливий контент з етичних міркувань.
Лубінець наводить розмиту світлину. На тих ресурсах, де є це фото від окупантів без ретушування, добре видно, що відрізані частини тіла невідомої людини розкладено на світлині російськими військовими саме таким чином, щоб разом вони утворювали своєрідний "герб" Російської Федерації. При цьому на тулубі з відтятою головою і без кінцівок помітно футболку з українською символікою.
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