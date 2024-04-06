Окупанти вдарили "іскандером" по Одещині: загинув цивільний

Про це повідомили у Силах оборони півдня.



Зазначається, що російські війська спрямували ракету, імовірно "Іскандер-М", по об'єкту комунального господарства.



Через ворожу атаку загинув цивільний співробітник. Пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Військові додають, що наслідки російської атаки уточнюються, над їхнім усуненням працюють профільні фахівці.