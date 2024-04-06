Окупанти вдарили "іскандером" по Одещині: загинув цивільний
Російські окупанти удень суботи, 6 квітня, завдали удару балістичною ракетою по об'єктах Одеського району Одеської області. Унаслідок атаки загинув співробітник комунального господарства
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Зазначається, що російські війська спрямували ракету, імовірно "Іскандер-М", по об'єкту комунального господарства.
Через ворожу атаку загинув цивільний співробітник. Пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.
Військові додають, що наслідки російської атаки уточнюються, над їхнім усуненням працюють профільні фахівці.
- Цього ж дня росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.
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