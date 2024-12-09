Окупанти вдарили по Донеччині: загинула жінка, є поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку. Також там внаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

У селі пошкоджено крамницю і три транспортні засоби.

Крім того, у Костянтинівці поранено дві людини, пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерхівку, дві адмінбудівлі, дві крамниці, два нежитлові приміщення і два інфраструктурні об'єкти.