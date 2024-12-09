Окупанти вдарили по Донеччині: загинула жінка, є поранені
У понеділок, 9 грудня, російські окупанти вчергове атакували населені пункти Донецької області. У результаті обстрілів загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, у Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку. Також там внаслідок атаки постраждали двоє цивільних.
У селі пошкоджено крамницю і три транспортні засоби.
Крім того, у Костянтинівці поранено дві людини, пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерхівку, дві адмінбудівлі, дві крамниці, два нежитлові приміщення і два інфраструктурні об'єкти.
- Також уранці російська окупаційна армія двічі обстріляла середмістя Херсона, унаслідок чого відомо про 1 загиблого й 3 поранених.
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