Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Літак, 10 танків і 960 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні з Україною
Оновлено

Літак, 10 танків і 960 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні з Україною

30 січня, 2024 вiвторок
08:08
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Російські війська намагалися наступати на 8 напрямках, проте Сили оборони України відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 960 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому звіті 30 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 384 140 (+960),
  • танків ‒ 6300 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 725 (+29) од,
  • артилерійських систем – 9144 (+31) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+3) од,
  • літаків – 332 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 191 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).

Ситуація на фронті: окупанти за добу атакували на 8 напрямках фронту, але невдало

Як зазначає у звіті Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безрезультатних штурмових дій.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росіяни обстріляли Україну ракетами, авіацією, артилерією та дронами

Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ влучили авіацією у 20 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Водночас уранці 30 січня росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Іраклій Гарібашвілі
29 січня, 2024 понедiлок
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
Мобілізація, повістки
Автор Крістіна Слончак
29 січня, 2024 понедiлок
Мобілізація в лютому 2024 року: чи буде посилена та кого можуть призвати
Місце катастрофи російського літака Іл-76
29 січня, 2024 понедiлок
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.34
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 січня
08:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Перемогти Україну може лише наша влада
08:00
Українська ППО ЗСУ
Війська РФ вночі атакували Україну дронами та ракетами: сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА
07:50
Оновлено
Наслдки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину 30 січня
Масштабна повітряна атака РФ: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
07:39
Валерій Залужний
ISW пояснив, як росіяни можуть використати чутки про відставку Залужного
07:24
хакери
У США боряться з китайськими хакерами, які проводили атаки на критичну інфраструктуру, - Reuters
07:21
Українські журналісти зустрілися з послами G7
Українські журналісти зустрілися з послами G7: обговорили свободу ЗМІ під час війни
06:53
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку 21 безпілотника на 4 регіони РФ та Крим
06:37
ЄС Україна
РФ використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з її західними сусідами, - ISW
06:20
військові Австрії
"Епохальний зсув": Австрія затвердить новий план розбудови армії та вкладе 18 млрд євро
06:16
Ілон Маск
Компанія Маска Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини
05:58
Південноукраїнська АЕС
МАГАТЕ провело інспекцію Південноукраїнську АЕС
05:42
Саміт НАТО у Вільнюсі
Зброя для України та Близький Схід: Столтенберг зустрівся з Остіном у Пентагоні
05:16
У Німеччині в 2023 році різко зросла кількості підроблених купюр євро
04:48
Путін та Лукашенко домовились створити об'єднаний медіахолдинг РФ та Білорусі
04:20
Джейк Салліван
Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю: говорили про війну РФ проти України
03:52
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі пообіцяв завершити "холодну війну" з Німеччиною та ЄС
03:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу, - ЗМІ
02:57
санкції проти РФ
У США хочуть змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії та Ірану
02:29
Пентагон
У Пентагоні повідомили про наслідки атаки на базу США в Йорданії
02:01
санкції проти Росії аеропорти Росія
У Росії літак авіакомпанії "Якутія" здійснив аварійну посадку: пасажирів екстрено евакуювали
01:27
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
"Ми вбили вже чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", - міністр оборони Ізраїлю
01:08
парламент Угорщини
Угорська опозиція вимагає позачергового засідання парламенту для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО
00:56
На фото: Катерина та Олександр Усик
Український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком
00:45
ВАКС не обрав запобіжного заходу екскерівнику департаменту Міноборони Лієву
00:20
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський не звільняв Залужного, - прессекретар президента
2024, понедiлок
29 січня
23:58
Київський апеляційний суд
Розмір застави брату бізнесмена Ігоря Мазепи зменшили до 5 млн грн
23:49
Ємен, хусити
Хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США
23:33
Оновлено
обстріл Сумщини
РФ за день 46 разів обстрілювала Сумщину: загинули 4 мирні жителі
23:26
Микола Патрушев
"Розмовляти ні з ким - вони заборонили собі вести переговори": російські маніпуляції за 29 січня
23:21
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Голова МЗС Канади відвідає Польщу й Молдову: обговорить допомогу українським біженцям і регіональну безпеку
23:04
Бельгія
Україна й Бельгія підписали меморандум про створення спільних підприємств оборонного виробництва
23:04
Нідерланди
Нідерланди виділять €87 млн на закупівлю артснарядів для України
22:43
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може схилитися на український бік: дипломат Хара назвав умову
22:28
Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні після лікування
22:21
зенітно ракетний комплекс Patriot
Словаччина планує скористатися знижкою та закупити гелікоптери й Patriot у США
22:16
Україна ЄС
Посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог не зміг закріпитись у Табаївці на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:17
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний на своєму місці": нардеп Костенко прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ
21:01
Латвія
У Латвії вирішили заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі
20:20
OPINION
Ірина Федорів
Як мураєвський телеканал "Наш" перефарбували у "Вишку"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV