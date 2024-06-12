Окупанти зранку атакували балістикою Одещину
Уранці середи, 12 червня, російські окупаційні війська здійснили черговий удар балістичним озброєнням по території Одеської області
Про це інформує пресслужба повітряного командування "Південь".
"Російські окупаційні війська продовжують ракетний і авіаційний терор південних регіонів", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними військових, зранку 12 червня ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою "Іскандер-М".
Крім того, минулої доби ввечері завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по Херсонщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе