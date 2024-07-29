"Олімпійські досягнення": у ГУР підтвердили ураження російського бомбардувальника на заполярній базі "Оленья"

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він назвав операцію "олімпійськими досягненнями Головного управління розвідки".

"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Щось влучило кудись", - сказав Юсов.

Представник української розвідки також підтвердив факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника РФ.