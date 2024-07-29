"Олімпійські досягнення": у ГУР підтвердили ураження російського бомбардувальника на заполярній базі "Оленья"
Українські бійці здійснили атаку на російський аеродром "Оленья" в Мурманській області. У результаті операції був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Він назвав операцію "олімпійськими досягненнями Головного управління розвідки".
"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Щось влучило кудись", - сказав Юсов.
Представник української розвідки також підтвердив факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника РФ.
- У суботу, 27 липня, низка українських ЗМІ повідомила, що дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" в Росії, що розташований за 1800 км від кордонів з Україною. Також за тиждень ГУР уразило ще три вертольоти на території РФ.
- Згодом президент України Володимир Зеленський подякував ГУР за ураження бомбардувальника Ту-22М3.
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