ООН не може перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР в Україні, - речник генсека

Про це Стефан Дюжаррік сказав у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ, пише Укрінформ.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - зазначив речник генсека ООН.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

Росія обстрілює Україну зброєю з КНДР

16 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія під час обстрілів території України використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.

Голова ГУР Кирило Буданов згодом заявив, що РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба - в боєприпасах.

7 лютого заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія щонайменше 9 разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.