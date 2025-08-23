Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Євген Магда.

"Сьогодні ми стали більш субʼєктні шляхом власних зусиль. Внаслідок того, що до 24 лютого 2022 року нам говорили, що ми розвалимось і Росія нас вщент розібʼє. Це була загальна думка. І те, що Україна вже 3,5 роки чинить опір в умовах повномасштабного вторгнення для дуже багатьох політиків у Європі є проблемою. Їм було б набагато легше домовлятись, якби цього опору не було. Давайте будемо реалістами. Вони не можуть нам не допомагати, бо це буде повністю суперечити логіці їхнього розвитку. Втім, варто все ж визнати, що Європа не готувалась до такої війни", - вважає Магда.

Політолог висловив сумніви, що будь-яка країна НАТО наважиться на відправку власних військ до України. За його словами, навіть якщо станеться, то ці військовослужбовці точно не будуть дислокуватись поблизу лінії розмежування.

"Ми чудово памʼятаємо історію з мільйоном снарядів, коли Жозеп Боррель сказав, що поставити Україні таку кількість боєприпасів буде не складно. А потім виявилось, що не так цей просто. Якби Чехія за всю цю історію не взялась, то ми б і не отримали ці боєприпаси. Це все до того, що політики дуже люблять роздавати обіцянки. Згадати лише б про “коаліцію охочих пообіцяти”. Вони обіцяють відправити до України свої війська, а чи дозволяє це робити їхнє законодавство. Вони за визначенням, якщо це навіть і станеться, не матимуть права наближатись до лінії фронту з однієї простої причини - загибель, поранення й травма військовослужбовця країни НАТО в самій країні спричинить потужний політичний скандал", - додав він.