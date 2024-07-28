Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС та НАТО, а світова влада перейде від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії

Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС та НАТО, а світова влада перейде від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії

Ксенія Золотова
28 липня, 2024 неділя
09:09
Війна з Росією Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна ніколи не зможе здійснити свої надії стати членом Європейського Союзу чи НАТО, "тому що у європейців не вистачає на це грошей"

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Орбан назвав керівництво Росії "гіперраціональним" і передбачив переміщення глобальної влади від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії.

"У найближчі довгі десятиліття, можливо, століття, Азія буде домінуючим центром світу", — сказав Орбан, згадавши Китай, Індію, Пакистан та Індонезію як майбутні великі держави світу.

За його словами, жителі Заходу у том числі нібито підштовхнули росіян до цього блоку, сказав угорський прем'єр у телевізійній промові перед етнічними угорцями на фестивалі в місті Бейле Тушнад у Румунії.

Читайте також: Орбан хоче в Тамбов…

Він сказав, що на відміну від "слабкості" Заходу, позиція Росії у світових справах була раціональною та передбачуваною, зазначивши, що країна продемонструвала економічну гнучкість у адаптації до санкцій Заходу після вторгнення в Крим у 2014 році.

Орбан, чий власний уряд ухвалив низку заходів проти ЛГБТ, сказав, що Росія здобула вплив у багатьох частинах світу, порушуючи права ЛГБТК+.

"Найбільша міжнародна привабливість російської м’якої сили – це її опозиція ЛГБТК", – сказав він.

Читайте також: Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський

Він додав, що Україна ніколи не стане членом ЄС чи НАТО, тому що "у нас, європейців, не вистачає на це грошей".

"ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проєктом", - додав Орбан.

  • У вівторок, 25 червня, Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Захід
Вступ в ЄС
Віктор Орбан
вступ до НАТО
Світ про Україну
Читайте також:
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Автор Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
Фото Марсу з супутника Mars Express
Автор Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя
Лукойл
Автор Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 липня
10:20
США, Південна Корея
Південна Корея, США і Японія домовились про співпрацю у безпековій сфері на тлі загроз з боку КНДР та РФ
10:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про "чистий" та "брудний" юані
09:50
Оновлено
Одеса обстріл
Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 7 постраждалих, серед них троє дітей
09:47
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Речник ВМС Плетенчук проаналізував спроможності військово-морських сил РФ
09:40
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
У Курській області безпілотники атакували нафтобазу
09:08
Малійські повстанці заявили, що вбили й поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"
08:28
ЗСУ
Минулої доби зафіксовано 129 боєзіткнень, на Покровському і Торецькому напрямках росіяни провели майже по 30 атак, - Генштаб
08:14
сили ППО
Українська ППО вночі знищила 7 "шахедів" і ракету Х-59
08:08
OPINION
Ігор Гулик
Орбан хоче в Тамбов…
08:08
Вибух
Окупанти зранку вдарили по передмістю Херсона: троє постраждалих
07:56
смерть рашистським окупантам
Засіб ППО, 1180 військових та 13 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"
07:24
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
07:21
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
КНДР пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів
07:05
Анонс
Вікторія Ус, Олімпіада-2024, веслування, слалом
Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців 28 липня
2024, субота
27 липня
23:45
Інфографіка
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: Який вигляд має медальний залік після 1-го дня змагань
23:39
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулось 96 бойових зіткнень: найінтенсивніше росіяни наступають на Покровському напрямку
23:20
Під час затримання банди з Коростишева (літо 2023 року)
У Житомирі судять банду "господарів" Коростишева: забили до смерті учасника АТО, ґвалтували студенток коледжу, тримали рабів на кар'єрі
22:48
свічка
Під час польоту на літаку загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил
22:23
Ситуація на Покровському напрямку: 27 липня
Росіяни захопили 2 населених пункти на Покровському напрямку, - командир батальйону 47 ОМБр "Маґура"
22:08
Олег Верняєв, спортивна гімнастика, Олімпіада-2024
Українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді-2024
21:45
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинули двоє людей
21:35
Ілюстрація
Хакери ГУР створили росіянам проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, - ЗМІ
21:32
Обстріли Харківщини: в Чугуївському районі росіяни вбили жінку, в Куп'янському - поранили чоловіка
21:20
Оновлено
Фінляндія
Російське судно порушило водний простір Фінляндії: у міноборони країни розповіли деталі
21:19
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні їде до Китаю: говоритиме про Україну
20:56
Швейцарія
Швейцарія не виділятиме Україні кошти з доходів від заморожених активів РФ
20:52
Місце "прильоту" в Маджам-Шамсі (Голландські висоти, Ізраїль)
На півночі Ізраїлю ракета "Хезболли" влучила по футбольному полю з дітьми: 10 загиблих, 34 поранених
20:41
Академічне веслування, олімпійська збірна України, Олімпіада-2024
Українки вийшли у фінал Олімпіади в академічному веслуванні
20:22
Очільник МОЗ Ляшко обіцяє до зими відновити пошкоджений корпус Охмадиту
20:17
Ексклюзив
Камала Гарріс
Вибори в США перетворюються на референдум з питанням "Чи готові ви бачити Трампа президентом США?", - Портников
20:15
За сприяння НАТО в Україні з'являться 5 реабілітаційних центрів
20:12
Оновлено
Дмитро Криськів, олімпійська збірна України, Олімпіада-2024
Збірна України з футболу у меншості перемогла Марокко на Олімпіаді
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Еліта промитих мізків
19:50
Володимир Зеленський
Лікарям надаватимуть первинне офіцерське звання без військової кафедри, - Зеленський
19:29
малюнок, діти
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини на "оздоровлення"
19:17
Віктор Шестаков в ув'язненні
Заробив 250 тис. грн і був засуджений на 15 років: пропагандист рашизму з Полтавщини Шестаков просить обміняти його за проєктом "Хочу до своїх"
18:52
На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці: один із них загинув
18:40
Дональд Трамп
Трамп продовжить проводити мітинги просто неба, попри застереження Секретної служби
18:20
В Україні 28 липня світло вимикатимуть лише у вечірні години: дані від Укренерго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV