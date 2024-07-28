Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС та НАТО, а світова влада перейде від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії

Про це повідомляє Reuters.

Орбан назвав керівництво Росії "гіперраціональним" і передбачив переміщення глобальної влади від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії.

"У найближчі довгі десятиліття, можливо, століття, Азія буде домінуючим центром світу", — сказав Орбан, згадавши Китай, Індію, Пакистан та Індонезію як майбутні великі держави світу.

За його словами, жителі Заходу у том числі нібито підштовхнули росіян до цього блоку, сказав угорський прем'єр у телевізійній промові перед етнічними угорцями на фестивалі в місті Бейле Тушнад у Румунії.

Читайте також: Орбан хоче в Тамбов…

Він сказав, що на відміну від "слабкості" Заходу, позиція Росії у світових справах була раціональною та передбачуваною, зазначивши, що країна продемонструвала економічну гнучкість у адаптації до санкцій Заходу після вторгнення в Крим у 2014 році.

Орбан, чий власний уряд ухвалив низку заходів проти ЛГБТ, сказав, що Росія здобула вплив у багатьох частинах світу, порушуючи права ЛГБТК+.

"Найбільша міжнародна привабливість російської м’якої сили – це її опозиція ЛГБТК", – сказав він.

Читайте також: Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський

Він додав, що Україна ніколи не стане членом ЄС чи НАТО, тому що "у нас, європейців, не вистачає на це грошей".

"ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проєктом", - додав Орбан.