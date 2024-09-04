Пентагон заявив, що політика США щодо ударів України вглиб РФ не змінилася після атаки на Полтаву 3 вересня

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не наблизив останній ракетний удар РФ по Полтаві американське керівництво до того, щоби забезпечити Україну можливостями для ураження цілей вглибині Росії.

Водночас Райдер запевнив, що Сполучені Штати продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.