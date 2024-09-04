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Пентагон заявив, що політика США щодо ударів України вглиб РФ не змінилася після атаки на Полтаву 3 вересня

Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
01:58
Війна з Росією Пентагон

США не змінили політики щодо надання Україні дозволу бити далекобійною американською зброєю по цілях вглибині Росії

Зміст

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не наблизив останній ракетний удар РФ по Полтаві американське керівництво до того, щоби забезпечити Україну можливостями для ураження цілей вглибині Росії.

Водночас Райдер запевнив, що Сполучені Штати продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.

  • Російська окупаційна армія у вівторок, 3 вересня, атакувала двома балістичними ракетами навчальний заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілів 51 людина загинула, 271 постраждала.
  • Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені, пише Reuters з посиланням на американських посадовців.
Теги:
Україна
зброя
Полтава
Пентагон
США
підтримка України
допомога США Україні
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