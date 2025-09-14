Пересічні французи підтримують Україну більше, ніж політичні лідери, які б мали їх представляти, - журналістка Лазарева

Про це в ефірі Еспресо заявила власна кореспондентка "Українського Тижня" у Парижі Алла Лазарева.

"Якщо, скажімо, крайній праві регулярно кажуть про те, що вони висловлюють повагу героїчному українському народу, який бореться за свою ідентичність. На словах ніби все добре, але коли подивитися їхні голосування в Європейському парламенті та й французькому, то ми бачимо, що вони систематично не підтримують допомогу Україні фінансово і збройно", - розповіла вона.

Лазарева додала, що у крайніх лівих там ще складніше.

"Тому що от так лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон він взагалі фактично поширює, можна так сказати, путінські наративи. Він не цитує першоджерело, він не посилається на автора цих висловлювань, але вони збігаються. Наприклад, він каже, що я за мир в Україні, я не хочу війни, війну в Україні можна зупинити дуже легко, треба перестати давати Україні зброю. Ясно, що це сценарій капітуляції, яку просуває Москва. І він так само його озвучує", - сказала журналістка.

Вона сказала, що дуже важливо те, що можна сказати, що всі французи поділяють таку позицію політичних партій.

"Тому що нещодавно було опитування, кілька днів тому. 75% французів визначили Росію як загрозу для їхньої безпеки і висловлюються за те, що вони б хотіли бути краще захищеними і мати більше гарантій своєї власної безпеки. Отут частина добре розуміє, що їхня найкраща гарантія безпеки - це українська армія, яка стримує Росію на східній території України, а не десь тут під Парижем. Але не всі це розуміють", - наголосила Лазарева.

Журналістка підкреслила, що десь половина приблизно вважає, що треба продовжувати підтримувати Україну збройно і фінансово.

"І ми спостерігаємо той факт, що політичні партії не зовсім віддзеркалюють настрої своєї електоральної бази. Тобто, виходить, що французи більше підтримують Україну, такі звичайні французи пересічні, ніж ті політичні лідери, які мали б їх представляти", - підсумувала вона.