Під час атаки ракети РФ постійно змінювали свій курс та маневрували в західних областях, - Ігнат

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері "Свобода.Ранок".

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс", - сказав Ігнат.

За його словами ворожі цілі долетіли майже до Самбірського району на Львівщині - близько до кордону з Польщею. Далі вони повернули у львівському напрямку, потім знову в напрямку Тернопільщини. За даними речника, такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях.