Під час атаки ракети РФ постійно змінювали свій курс та маневрували в західних областях, - Ігнат
Російські крилаті ракети під час масованої атаки на Україну постійно змінювали свій курс й маневрували у західних регіонах
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері "Свобода.Ранок".
"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс", - сказав Ігнат.
За його словами ворожі цілі долетіли майже до Самбірського району на Львівщині - близько до кордону з Польщею. Далі вони повернули у львівському напрямку, потім знову в напрямку Тернопільщини. За даними речника, такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях.
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