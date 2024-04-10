Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін

Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін

10 квітня, 2024 середа
03:59
Війна з Росією міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що додаткове фінансування від Конгресу для України зміцнить американську безпеку та врятує життя українців

Про це він сказав під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату американського Конгресу, передає Укрінформ.

"У той час, як сили Путіна продовжують свої атаки на лінії фронту, по містах й цивільному населенню України, підтримка з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли",- зазначив Остін.

Він звернув увагу на невідкладність ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні.

Читайте також: "Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк

"Це додаткове фінансування зміцнить американську безпеку та врятує життя українців, воно дасть нам змогу задовольнити нагальні потреби України для її самооборони, навіть в умовах, коли ми підтримуємо нашу власну боєготовність і просуваємо нашу військову модернізацію", - підкреслив очільник Пентагону.

За його словами, оскільки додаткова зброя і боєприпаси для України вироблятиме американський ВПК, значна частина з пакета буде інвестована в американську економіку. Йдеться, зокрема, про $50 млрд, які реалізовуватимуться на виробництвах у 30 штатах США.

"Якщо Америка відвернеться, ми поставимо вільний світ під загрозу та ризикуватимемо неймовірними витратами й посиленням небезпек. І ми знаємо, що Китай та інші спостерігають та вчаться з того, що робить Путін, і як на це реагуємо ми", - резюмував він.

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда. Тепер рішення за палатою представників. Проте законопроєкт досі не винесли на голосування
  • 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, які завершуються 9 квітня
  • 8 квітня повідомлялось, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
  • Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників і просувати закон щодо допомоги Україні
  • Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що допомога Україні є життєво важливою для національної та глобальної безпеки.
Теги:
Україна
Пентагон
США
Ллойд Остін
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
8 квітня, 2024 понедiлок
Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу
Олександр Павлюк
8 квітня, 2024 понедiлок
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
04:29
Девід Кемерон
Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ
03:52
Оновлено
шахед
РФ запускала "шахеди" з моря по півдню України в ніч на 10 квітня: на Миколаївщині чули вибухи
03:43
Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
03:14
Ллойд Остін
Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину
02:04
MIM-23 Hawk
У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
00:06
Філ Фоден (ліворуч) і Вінісіус Жуніор, Реал, Манчестер Сіті, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
9 квітня
23:46
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
23:46
Оновлено
Іскандер-М
Росія завдала ударів по Одещині з Криму, над морем знищили 2 ракети
23:32
МЗС України
У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС
22:59
Дональд Трамп
Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
22:56
ЄС
У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:51
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
22:34
Володимир Зеленський
"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу
22:20
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ
22:14
Ллойд Остін
"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні
22:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
21:50
зниклі безвісти
У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
21:32
Анна Марер і Розмарі Видлер-Валті, члени швейцарської жіночої групи похилого віку «Жінки похилого віку за захист клімату»
Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
21:17
лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс
У віці 94 років помер Нобелівський лауреат Хіггс, який передбачив існування елементарної частинки бозона
20:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог намагається просуватися, аби створити кліщі з півночі та півдня від Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
20:27
Чарльз ІІІ, банкноти
Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху
20:03
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейтинг Зеленського: власний сир у чужій пастці
19:56
Протягом доби Сили оборони відбили 60 російських атак, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
19:27
Оновлено
Ракета
Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі
19:11
Рубен Аморім
"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу
19:01
Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 776 дня війни: ГУР безпілотниками атакувало навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, а Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder
18:58
Брати Суркіси
Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку
18:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Після смерті Путіна РФ не отямиться, - експерт Українського інституту майбутнього Громенко
18:45
тюрма, латиноамериканці
Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну
18:23
ЗАЕС
Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов
18:20
Інфографіка
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
18:14
Огляд
Пошук роботи в країнах ЄС
Які країни ЄС кращі для працевлаштування українців та як знайти роботу за кордоном
18:10
Ексклюзив
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У ворога є можливість перекинути кораблі класу "Буян-М" з Балтики, - Defence Express
18:08
На фото: Антон Птушкін
Випередила "20 днів у Маріуполі": документалка Антона Птушкіна встановила рекорд касових зборів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV