Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін

Про це він сказав під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату американського Конгресу, передає Укрінформ.

"У той час, як сили Путіна продовжують свої атаки на лінії фронту, по містах й цивільному населенню України, підтримка з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли",- зазначив Остін.

Він звернув увагу на невідкладність ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні.

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"Це додаткове фінансування зміцнить американську безпеку та врятує життя українців, воно дасть нам змогу задовольнити нагальні потреби України для її самооборони, навіть в умовах, коли ми підтримуємо нашу власну боєготовність і просуваємо нашу військову модернізацію", - підкреслив очільник Пентагону.

За його словами, оскільки додаткова зброя і боєприпаси для України вироблятиме американський ВПК, значна частина з пакета буде інвестована в американську економіку. Йдеться, зокрема, про $50 млрд, які реалізовуватимуться на виробництвах у 30 штатах США.

"Якщо Америка відвернеться, ми поставимо вільний світ під загрозу та ризикуватимемо неймовірними витратами й посиленням небезпек. І ми знаємо, що Китай та інші спостерігають та вчаться з того, що робить Путін, і як на це реагуємо ми", - резюмував він.