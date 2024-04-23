Після рішення США про допомогу Україні в Європі зʼявилося відчуття, що це їхня війна, - екснардепка Гопко

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Коли ми були з візитом в Римі та Парижі, то жартували про те, чи вистачить в Європейському Союзі кави, щоб відправляти пити її угорців, коли вони будуть намагатися блокувати допомогу Україні. Втім, мені здається, що багато хто в ЄС зрозумів, що підривні дії Орбана впливають на стратегічну безпеку Європи. Тому європейські країни шукають різні обхідні можливості", - пояснила Гопко.

Екснардепка також вважає, що після голосування про допомогу Україні в США, Європа також активізується в цьому питанні.

"Мені здається, що Європа, після рішення США про допомогу Україні, розуміє свою відповідальність. Якщо говорити про безпеку НАТО, то вони повинні вкладати кошти в нові виробничі потужності власного ВПК і допомагати Україні. І якщо буде потрібно військовий контингент та посилення ППО в Україні, то це потрібно робити. Треба перемагати Росію тут. І нарешті в Європі зʼявилося доросле розуміння, що це їхня війна також", - додала вона.