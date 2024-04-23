Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Після рішення США про допомогу Україні в Європі зʼявилося відчуття, що це їхня війна, - екснардепка Гопко
Ексклюзив

Після рішення США про допомогу Україні в Європі зʼявилося відчуття, що це їхня війна, - екснардепка Гопко

23 квітня, 2024 вiвторок
12:07
Війна з Росією Ганна Гопко

Голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Ганна Гопко вважає, що серед європейських країн починає зʼявлятись розуміння, що війна Росії з Україною є і їхньою також

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Коли ми були з візитом в Римі та Парижі, то жартували про те, чи вистачить в Європейському Союзі кави, щоб відправляти пити її угорців, коли вони будуть намагатися блокувати допомогу Україні. Втім, мені здається, що багато хто в ЄС зрозумів, що підривні дії Орбана впливають на стратегічну безпеку Європи. Тому європейські країни шукають різні обхідні можливості", - пояснила Гопко.

Екснардепка також вважає, що після голосування про допомогу Україні в США, Європа також активізується в цьому питанні.

"Мені здається, що Європа, після рішення США про допомогу Україні, розуміє свою відповідальність. Якщо говорити про безпеку НАТО, то вони повинні вкладати кошти в нові виробничі потужності власного ВПК і допомагати Україні. І якщо буде потрібно військовий контингент та посилення ППО в Україні, то це потрібно робити. Треба перемагати Росію тут. І нарешті в Європі зʼявилося доросле розуміння, що це їхня війна також", - додала вона.

  • Нагадаємо, 22 квітня з візитом до української столиці прибула двопартійна делегація американських конгресменів. З ними зустрівся президент України Володимир Зеленський.
  • 23 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону та постачання ATACMS
Теги:
Україна
Росія
ЄС
російська армія
окуповані території
окупанти
НАТО
США
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
путін
22 квітня, 2024 понедiлок
Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
Ілон Маск
22 квітня, 2024 понедiлок
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.12
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 квітня
12:50
Швейцарія
У Швейцарії назвали обсяг заморожених активів РФ: їхня вартість падає
12:43
росія - китай
Китай закликав США не сприймати співпрацю з РФ як підтримку війни проти України
12:41
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
12:39
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Найбільша військова допомога, активи РФ і саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Британії Сунаком
12:32
Від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України: "заступнику директора" станції та його підлеглому оголосили підозру
12:23
Оксана Маркарова
Посол Маркарова: перший пакет зброї від США Україна може отримати вже у квітні
12:12
Рафаель Маріано Гроссі
Іран близький до накопичення урану для створення атомної бомби, - МАГАТЕ
12:09
OPINION
Ірина Федорів
Політичний Боллівуд. Чому і для кого Банкова через парламент пропихає нові правила дубляжу фільмів
11:58
Пляж
У КМДА розповіли, чи відкриватимуть у столиці пляжний сезон
11:53
повінь у Китаї
Повінь у Китаї: з південних районів країни евакуювали понад 110 тис. людей
11:29
Дональд Туск
Польща не має можливості передати Україні Patriot, але допоможе іншим озброєнням, - Туск
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Допомога США вже на складах Німеччини й Польщі, коли чекати нового контрнаступу ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 23 квітня
11:04
Уряд Німеччини має пропозицію до наступного пакету санкцій щодо Росії
У Німеччині затримали співробітника депутата правопопулістської партії AfD за підозрою у шпигунстві на користь Китаю
11:00
Інфографіка
Великодній кошик
Великодній кошик - 2024: яка вартість, скільки коштує приготування паски та чого в нього класти не варто
10:59
Оновлено
Одеса безпілотник ППО
РФ атакувала "шахедами" Україну: в Одесі серед постраждалих - діти, на Миколаївщині поранено чоловіка
10:51
У Харкові затримали чоловіка, який намагався навести КАБи та ракети на базу спецпідрозділу ГУР "Кракен"
10:44
ЗРК Patriot
Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot, - Bloomberg
10:40
Шахед
Під час нічної атаки РФ застосувала нову тактику запуску "шахедів": Повітряні сили розповіли деталі
10:35
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Знову будуть призначені люди, які лояльні до Офісу президента": нардепка Федина про кадрові ротації в уряді
10:04
OPINION
Тарас Шамайда
Де Червінський? У відповідь — тиша
10:00
Новини компаній
Від серця до столу: благодійники дарують великодню радість українським родинам
09:57
хакери
Південна Корея заявила про масштабні кібератаки з боку КНДР проти оборонних компаній
09:40
НАБУ
Збитки на майже 300 млн грн: НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі
09:25
Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви
Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви: що обговорювали
08:59
У Малайзії зіткнулися два гелікоптери
У Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два гелікоптери: загинули 10 людей
08:45
Ексклюзив
Приліт і пожежа в Маріуполі
"Три "Урали" важкопоранених окупантів вивезли в бік Новоазовська": Андрющенко поділився деталями вибуху в Маріуполі
08:43
Шольц путін
"У Путіна немає жодного права цитувати Канта": Шольц заявив, що РФ намагається "присвоїти собі" філософа
08:23
Ексклюзив
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:01
OPINION
Віталій Портников
Лавров знову розмахує ядерним кийком. Колонка Віталія Портникова
07:45
Оновлено
втрати окупантів
Засіб ППО, 29 артсистем і 800 окупантів: Генштаб оновив добові втрати армії РФ у війні з Україною
07:39
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що не знає, чому Вірменія продовжує залишатися членом ОДКБ
07:21
сили ППО
Нічна атака РФ: ППО збила 15 безпілотників
06:56
РФ обстріляла теплоелектростанцію
Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук
06:38
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
06:34
КНДР, Північна Корея
Попередження для США і Південної Кореї: КНДР провела перші навчання з імітацією ядерного контрудару
06:19
Члени Палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн
"Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні
06:00
зенітно ракетний комплекс Patriot
Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови
05:58
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні
05:17
Бєлгород
Влада російського Білгорода повідомила про атаку безпілотників
05:03
Росія авіація
В аеропорту Охотська, що у Хабаровському краю РФ, літак застряг у багнюці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV