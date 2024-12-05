Пісторіус: РФ постачає армії до 1,5 тис. танків на рік - удвічі більше, ніж у 5 найбільших країн ЄС разом узятих
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія повністю перейшла на військову економіку й щороку надає своїй армії до 1,5 тис. танків
Про це повідомляє Tagesschau.
За словами глави оборонного відомства ФРН, постачання танків російської армії приблизно вдвічі більше, ніж у 5 європейських країн разом узятих.
"Росія повністю перейшла на військову економіку і щороку постачає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж у п’яти найбільших європейських країн разом узятих", - заявив Пісторіус.
Він наголосив, що для Берліна "зрозуміло: Росія є найбільшою загрозою для нашої безпеки, і вона залишиться такою в найближчому майбутньому".
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- 24 листопада Борис Пісторіус заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік.
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