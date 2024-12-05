Пісторіус: РФ постачає армії до 1,5 тис. танків на рік - удвічі більше, ніж у 5 найбільших країн ЄС разом узятих

Про це повідомляє Tagesschau.

За словами глави оборонного відомства ФРН, постачання танків російської армії приблизно вдвічі більше, ніж у 5 європейських країн разом узятих.

"Росія повністю перейшла на військову економіку і щороку постачає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж у п’яти найбільших європейських країн разом узятих", - заявив Пісторіус.

Він наголосив, що для Берліна "зрозуміло: Росія є найбільшою загрозою для нашої безпеки, і вона залишиться такою в найближчому майбутньому".

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