Плетенчук: РФ уже тиждень не виводить кораблів у Чорне море
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що станом на 14 березня росіяни вже сім днів не виводять кораблі на бойове чергування у Чорне море
Про це Плетенчук розповів Суспільному.
"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", - сказав речник ВМС ЗСУ.
Він додав, що в Азовському морі чергує один корабель для охорони Кримського мосту. Втім він прикриває міст лише з півночі.
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