Плетенчук: РФ уже тиждень не виводить кораблів у Чорне море

Про це Плетенчук розповів Суспільному.

"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Він додав, що в Азовському морі чергує один корабель для охорони Кримського мосту. Втім він прикриває міст лише з півночі.