По яких двох напрямках Україна б'є вглиб Росії: пояснення від Буданова

Про це він розповів в інтервʼю Il Foglio.

Очільник ГУР МОУ зазначив, що Україна змінила тактику війни, зробивши ставку на інновації, стратегічне мислення та далекобійні удари по території Росії.

"Далекобійні удари спрямовані у двох напрямках: перший — значно паралізувати виробництво нафти та її переробку в Росії, що є одним із основних джерел доходу російського бюджету. Другий напрямок — природно, націлюватися на оборонну промисловість Росії та підприємства, що виробляють озброєння та техніку для російської армії", - підкреслив Буданов.

За його словами, наслідки глибинних ударів уже відчутні, зокрема Росія практично втратила можливість експортувати бензин.

Буданов пояснив, що Росія намагається компенсувати втрати, нарощуючи експорт енергоресурсів, зокрема нафти та зрідженого газу. Водночас удари по оборонно-промисловому комплексу також мають ефект, хоча він менш помітний, адже Україна впливає на темпи виробництва російської військової техніки.

Керівник розвідки наголосив, що відмінність між українськими та російськими ударами полягає в тому, що Київ не атакує цивільну інфраструктуру чи населення РФ.