По яких двох напрямках Україна б'є вглиб Росії: пояснення від Буданова
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що мета далекобійних ударів — зруйнувати нафтову інфраструктуру Росії й ослабити виробництво озброєння
Про це він розповів в інтервʼю Il Foglio.
Очільник ГУР МОУ зазначив, що Україна змінила тактику війни, зробивши ставку на інновації, стратегічне мислення та далекобійні удари по території Росії.
"Далекобійні удари спрямовані у двох напрямках: перший — значно паралізувати виробництво нафти та її переробку в Росії, що є одним із основних джерел доходу російського бюджету. Другий напрямок — природно, націлюватися на оборонну промисловість Росії та підприємства, що виробляють озброєння та техніку для російської армії", - підкреслив Буданов.
За його словами, наслідки глибинних ударів уже відчутні, зокрема Росія практично втратила можливість експортувати бензин.
Читайте також: Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
Буданов пояснив, що Росія намагається компенсувати втрати, нарощуючи експорт енергоресурсів, зокрема нафти та зрідженого газу. Водночас удари по оборонно-промисловому комплексу також мають ефект, хоча він менш помітний, адже Україна впливає на темпи виробництва російської військової техніки.
Керівник розвідки наголосив, що відмінність між українськими та російськими ударами полягає в тому, що Київ не атакує цивільну інфраструктуру чи населення РФ.
- 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має власні озброєння, які можуть вражати об’єкти в РФ на відстані до 3 тисяч кілометрів.
